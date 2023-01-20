Şovenizm Nedir? Şovenist Ne Demek, Kime Denir ve Ne Anlama Gelir?

Bir milletin, diğer tüm milletlerden üstün olduğunu savunan akıma verilen isme şovenizm denir ve şovenizm nedir sorusunun ayrıntıları da beraberinde merak edilen sorulardandır. Genellikle günümüzde yanlış anlaşılan bir kelime olan şovenizm beraberinde şovenist ne demek sorusuna da getirmiştir. Peki şovenizm nedir, şovenist kime denir ve ne anlama gelir? Haydi hep beraber inceleyelim.

Şovenizm Nedir?

Şovenizm, özgün anlamda abartılı, saldırgan ve düşmancıl bir vatanseverlik ve ulusal üstünlük inancıdır. TDK'ya göre, mutaassıp bir şekilde kendi milletinin üstünlüğünü savunan ve diğer milletlere ait tüm değerleri hiçe sayan kişilere şovenist denir. Şovenistler kendinden olmayanlara karşı mutlak nefret ve kin beslerler. Şövenizm kavramının kökeni 18. yüzyıl sonlarına doğru Napolyon'un ordusunda görev yaparken 17 kez ağır yaralar aldığı halde savaşmaya devam ettiği söylenen Nicolas Chauvin adlı Fransız askerden gelir. Tarihçiler tarafından bu kişinin hikayesinin gerçek olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamamış olmakla birlikte, tamamen efsaneden ibaret de olsa, zaman içerisinde Napolyon'un kendisini ülkesi uğruna feda etmekten kaçınmayan askeri Chauvin'i model alan saldırgan vatanseverlik için "şovenizm" denilmeye başlanmıştır. Bu kavram aynı zamanda mimari dilde de kullanılmaktadır. Şovenizm bir ulusun sahiplenmiş olduğu kültürel değerler ile ortaya çıkan mimaridir. Bir nevi "Bu benim mimarim" demektir. Daha geniş anlamda şovenizm, bir kişinin mensup olduğu herhangi bir grubu körcesine, aşırı savuması ve özellikle de bu taraftarlığın rakip gruplara karşı üstünlük iddiası, garez ve nefret içerdiği durumları da kapsar. Bu durumlara bazı yaygın örnekler olarak, erkek şovenizmi, bölge şovenizmi, mezhep şovenizmi, spor takımı şovenizmi gibi fanatizmin çeşitli özel biçimleri sayılabilir. Şovenizm kavramı Türkçe karşılığı ırkçılık olan ''Racism'' ile benzer özellikler taşır. Radikal milliyetçilik olarak da tanımlanabilecek şovenizm, millî özgüven krizlerinin meydana geldiği durumlarda tezahür eder ve bu krizler, bir ulusun ya da toplumun siyasi, askeri ya da ekonomik olarak olağanüstü bir varoluş tehdidiyle karşı karşıya kalarak millî gururunun incinmesiyle ortaya çıkar. Şovenizmin diğer önemli bir emaresi de ulus vurgusudur. Şovenizmde bireysel irade yerine "ulus iradesi" ön plana çıkar ve iktidarlar ile onların politik temsilcileri, hedeflerine ulaşmak için radikal milliyetçi (şoven) söylemlere sık sık başvururlar. Bunun için millî bilinç ve yabancılara karşı nefret, propagandalarının merkez unsurlarından birini oluşturur. Milliyetçilik ile şovenizm aynı anlama gelmezler. Milliyetçilik, ülkenin ve milletin çıkarlarını gözetmek ve buna uygun davranmaktır. Oysa ki şovenizm milliyetçiliğin yozlaşmış halidir.

Şovenist Ne Demek, Kime Denir ve Ne Anlama Gelir?



Mensubu olduğu ırka ya da dini inancına ait değerleri abartılı bir şekilde müdafaa eden kişilere şovenist denir. Şovenistler kendi değerleri dışında hiçbir şeye saygı duymazlar ve mensup olduğu herhangi bir grubu ya da sahip olduğu inancı körcesine ve acımasızca savunurlar. Özellikle de bu taraftarlık rakip gruplara karşı üstünlük iddiası, garez ve nefret içerden durumları da kapsar. Şovenizm, Racism ve Faşizm dışında Popülizm ile de doğrudan ilgili bir kavramdır. Popülistler halkla ilgili her olguyu ve olayı abartma, destanlaştırma eğilimi taşır. Şovenistler ise başka milletlere itham ve hakaretlerde bulunarak kendi milletinin üstün özelliklerini öne çıkarır. Şovenizm radikal bir harekettir ve şovanistler de bu akımla birlikte benzer radikal özelliklere sahiptirler. Geçmişte birçok şovenist kişi ve oluşum, düzenledikleri eylemlerde birçok kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Şovenistlerin ortak özelliklerinden biri, karşı tarafa söz hakkı tanımamasıdır. Tartışma, fikir alışverişinde bulunmaya açık olmayan şovenistler, kendisiyle aynı görüşte olmayan kişileri tehdit edebilir, baskı yoluyla sindirebilir. Aşırı milliyetçiler fikirlerini beyan ederken tarihsel gerçekliklerden ve belgelerden faydalanmaz. En sık kullandıkları yöntemin başında demagoji gelir. Son yıllarda fanatik takım taraftarlarına da ''şovenist'' denmektedir. Bir takıma, kuruma, ideolojiye körü körüne bağlanan, akli değil hissi olarak hareket eden tüm kişi ve gruplar şovenizm tanımı içerisinde yer alır.