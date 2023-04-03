Soy Ağacı Nasıl Yapılır? Çekirdek ve Geniş Aile Soy Ağacı Nasıl Hazırlanır, Ne Yazılır?

Günümüzde aile soy ağacı ile birçok sorun çözülebiliyor. Soy ağacı nasıl yapılır, dediğimizde yaptığımız soy ağacının hastalık belirlenmesinde dahi faydaları vardır. Aile soy ağacı nasıl çıkarılır, sorusuna önce çekirdek aileden başlayarak çıkarılması gerektiği yanıtını veririz. Soy ağacı nasıl çizilir ve hazırlanır, dediğimizde ilkokulda öğretilmeye başlandığını görürüz. Basit Soy ağacı örnekleri, anne, baba ve çocuklardan oluşur. Başka bir değişle çekirdek aileden oluşur.

Soy Ağacı Nasıl Yapılır?

Soy, bir atadan gelen kimselerin topluluğu anlamına gelir. Ağaçsa, gövdesi odun ya da kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki anlamına gelmektedir. Bu iki kelimenin birleşmesi soyumuzun kimlere dayandığını gösterir. Soy ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarıda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer. En uzun soy ağacı Çin filozof ve eğitmeni Konfüçyüs'e aittir. Ağaç 80 nesil içerir. Konfüçyüs'ün soy ağacı 2 milyon kişiyi kapsar.

Soy ağacı, belirli bir kişinin soyundan olan tüm kişileri, ya da bilgilerine ulaşabildiği tüm akrabalarını gösteren bir çizelge türüdür. Kişiden büyüklerine ve atalarına doğru gidilen bu çizelge türünde, belirlenmiş kişi en altta olacak şekilde, tüm büyükleri ve büyüklerinin eşleri, onların çocukları, ailenin en büyükleri ve ataları yukarılarda olacak şekilde çizilmektedir. Bu görüntü de, dallanarak ilerlediği ve genişlediği için bir ağaca benzemektedir. Bu nedenle de, bu çizelgeye soy ağacı denilmektedir. Soy ağacı çizerken kullanılacak kaynakları şu şekildedir:

E-devlet nüfus kayıtları

Ailenin yaşlıları

Aile arşivi

Mezar taşları ve kitabeler

Soy isimleri

Çekirdek ve Geniş Aile Soy Ağacı Nasıl Hazırlanır?

Çekirdek aile bir kadın ve bir erkeğin evlenmesi ile doğan çocuklardan oluşur. Yani bu soy ağacı içerisinde yalnızca anne, baba ve çocuklar vardır. Geniş soy ağacı ise nineler, dedeler, onların nineleri, dedeleri ve hatta onların nineleri dedeleri bulunur. Bazı soyağaçları gerçekten ağaç şeklinde çizilir ve ailenin her uzantısı için bir dalı çizilir. Diğerleri ise aile şemaları gibidir; sonuç olarak ağaca benzer ancak aile adları bir ağaç resminin üstüne yerleştirilmez.

Çekirdek ve geniş soyağacı hazırlarken izlenmesi gereken bazı yollar vardır. Bu yolları şu şekilde sıralayabiliriz:

İlk aşama aile kütüğüne bakmaktır. Aile kütüğüne e-devlet üzerinden ulaşabiliriz.

Ne kadar geriye gidecekseniz o kişiye kadar bilgi toplamanız gerekir.

Daha sonra çizim planı hazırlamak gerekir. Bir kâğıt ve kalem alarak kimin soy ağacını çizecekseniz en alttan o kişi ile başlamanız gerekir.

Ağacının nasıl bir şekil alacağına karar vermeniz gerekir.

Bir taslak oluşturmanız gerekir.

Kimin soy ağacını yapacaksınız onun adıyla başlayarak kardeşler, anne ve baba şeklinde uzatmanız gerekir. Buraya kadar uyguladıysanız çekirdek soy ağacını elde etmiş olursunuz.

Daha sonra onların kardeşleri (teyze, dayı, hala, amca), anne (anneanne, babaanne) ve babaları (büyük baba, dede) şeklinde uzar.

Kardeşleri büyükten küçüğe doğru sıralayarak yazmak size daha çok yardımcı olacaktır.

Daha sonrasında tekrar aşağı dönüp kuzenleri ve onların çocuklarını yazmalısınız.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra anneanne, babaanne ve dedelerin kardeşlerini yazmanız en iyi soy ağacına ulaşmanızı sağlar.

Bu şekilde daha eski nesillere doğru ilerlerseniz büyük bir soy ağacı hazırlamış olursunuz.

Soy ağacında isimleri yazmak için simgeler kullanmak soy ağacınızı güzelleştirir. Örneğin, her bireyi bir elma içine yazarsanız elma ağacı şeklinde bir soy ağacınız olmuş olur.

Yeni bilgilere ulaştıkça ağaca dallar eklenebilir.

Aile Soy Ağacına Ne Yazılır?

Soy ağacı çizerken unutulmaması gereken bazı ayrıntılarda vardır. Bu ayrıntıları şu şekilde sıralayabiliriz: