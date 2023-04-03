Soy Ağacı Nasıl Yapılır? Çekirdek ve Geniş Aile Soy Ağacı Nasıl Hazırlanır, Ne Yazılır?

Günümüzde aile soy ağacı ile birçok sorun çözülebiliyor. Soy ağacı nasıl yapılır, dediğimizde yaptığımız soy ağacının hastalık belirlenmesinde dahi faydaları vardır. Aile soy ağacı nasıl çıkarılır, sorusuna önce çekirdek aileden başlayarak çıkarılması gerektiği yanıtını veririz. Soy ağacı nasıl çizilir ve hazırlanır, dediğimizde ilkokulda öğretilmeye başlandığını görürüz. Basit Soy ağacı örnekleri, anne, baba ve çocuklardan oluşur. Başka bir değişle çekirdek aileden oluşur.
Soy, bir atadan gelen kimselerin topluluğu anlamına gelir. Ağaçsa, gövdesi odun ya da kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki anlamına gelmektedir. Bu iki kelimenin birleşmesi soyumuzun kimlere dayandığını gösterir. Soy ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarıda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer. En uzun soy ağacı Çin filozof ve eğitmeni Konfüçyüs'e aittir. Ağaç 80 nesil içerir. Konfüçyüs'ün soy ağacı 2 milyon kişiyi kapsar.
Soy ağacı, belirli bir kişinin soyundan olan tüm kişileri, ya da bilgilerine ulaşabildiği tüm akrabalarını gösteren bir çizelge türüdür. Kişiden büyüklerine ve atalarına doğru gidilen bu çizelge türünde, belirlenmiş kişi en altta olacak şekilde, tüm büyükleri ve büyüklerinin eşleri, onların çocukları, ailenin en büyükleri ve ataları yukarılarda olacak şekilde çizilmektedir. Bu görüntü de, dallanarak ilerlediği ve genişlediği için bir ağaca benzemektedir. Bu nedenle de, bu çizelgeye soy ağacı denilmektedir. Soy ağacı çizerken kullanılacak kaynakları şu şekildedir:
Çekirdek aile bir kadın ve bir erkeğin evlenmesi ile doğan çocuklardan oluşur. Yani bu soy ağacı içerisinde yalnızca anne, baba ve çocuklar vardır. Geniş soy ağacı ise nineler, dedeler, onların nineleri, dedeleri ve hatta onların nineleri dedeleri bulunur. Bazı soyağaçları gerçekten ağaç şeklinde çizilir ve ailenin her uzantısı için bir dalı çizilir. Diğerleri ise aile şemaları gibidir; sonuç olarak ağaca benzer ancak aile adları bir ağaç resminin üstüne yerleştirilmez.
Çekirdek ve geniş soyağacı hazırlarken izlenmesi gereken bazı yollar vardır. Bu yolları şu şekilde sıralayabiliriz:
Soy ağacı çizerken unutulmaması gereken bazı ayrıntılarda vardır. Bu ayrıntıları şu şekilde sıralayabiliriz: