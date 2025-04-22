Soy Ağacı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Soyağacı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede bazı kelimeler, birlikte kullanıldığında kalıplaşmış bir anlam kazanır. Ancak bu anlam bütünlüğü, her zaman birleşik yazım gerektirmez. Özellikle isim tamlamaları gibi yapılar, konuşma dilinde sanki bitişikmiş gibi algılansa da yazım kuralları çerçevesinde değerlendirilmelidir. "Soy ağacı" da yazımı zaman zaman karıştırılan yapılardan biridir. Soy ağacı nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular yazım kurallarını hatasız uygulamak isteyenlerin gündemindedir.

Soy Ağacı Nasıl Yazılır?

Yazım açısından doğru biçim "soy ağacı" şeklindedir ve ayrı yazılır. Bu ifade, iki kelimeden oluşan bir isim tamlamasıdır: "soy" kelimesi köken, nesil ya da aile geçmişini; "ağaç" kelimesi ise bu geçmişin görsel olarak dallanıp budaklanarak sunuluşunu simgeler. Her iki kelime de anlamını korur ve birlikte yeni, kaynaşmış bir kelime oluşturmaz.

TDK'ye Göre Soyağacı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime grubu ayrı yazılır. TDK'nin Yazım Kılavuzu'nda da belirtildiği üzere, isim tamlamaları eğer yeni bir kelime üretmiyorsa, yani kalıplaşmış birleşik anlam taşımıyorsa ayrı yazılmalıdır.