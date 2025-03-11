Soy İsim Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Soyisim Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Her vatandaşın kimliğinde bulunan soy isim veya diğer bir kullanımıyla soyad, kişilerin kökenlerini temsil etmek amacıyla ülkemizde 1934 yılı itibarıyla kullanılmaya başlamıştır. Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bu terimin doğru şekilde yazımı ise Türkçe'de yer alan her kelimede olduğu gibi Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen kurallara uygun olarak kullanılır. TDK, resmi sitesinde soy isim nasıl yazılır ve soyisim bitişik mi ayrı mı olmalı gibi sorulara netlik kazandırmıştır.

SOY İSİM NASIL YAZILIR?

Soy isminin doğru yazımı, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirlediği kurallarla şekillenmiştir. Kelimenin kökenlerine baktığımızda; "Soy" kelimesi, "aile" ya da "soy" anlamında kullanılmakta olup, köken olarak eski Türkçe'ye dayanır. "İsim" kelimesi ise, "özel ad" anlamına gelir ve Arapçadan Türkçeye geçen bir kelimedir. Bu iki kelimenin birleşimiyle ortaya çıkan "soy isim" ifadesi ise kişilerin aile kökenini ve soyunu belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

TDK'YE GÖRE SOYİSİM AYRI MI BİTİŞİK Mİ YAZILIR?

TDK resmi sitesinde yer alan kurallara göre bu terim, ayrı yazılmalıdır. Bu kelime günlük hayatımızda sıkça yanlış kullanımıyla bilinir. Dilimizdeki kelimelerin doğru kullanımı, oldukça önemlidir. Bu nedenle, "soy isim" yazımı, TDK tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda ayrı şekilde yazılmalıdır.

Soyisim – Yanlış kullanım

Soy isim – Doğru kullanım

Tamlama kelimeler, iki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelerek yeni bir anlam oluşturduğu kelimelere denmektedir. Türkçede, bazı tamlamalar ayrı yazılır. Bu kurala ışığında, yani iki kelimenin birleşerek yeni bir anlam oluşturduğu durumlarda, özellikle Türk Dil Kurumu'na göre, kelimeler ayrı yazılmalıdır. Örneğin, "soy isim" ve "yol tarifi" gibi…

ÖRNEK CÜMLELER

Ali'nin soy ismi, onun ailesinin geçmişini ve kökenini en doğru şekilde yansıtıyor.

Annemin evlenmeden önceki soy ismini öğrendim.

Kimliğinde soy isminin yanlış yazıldığını fark etti.

İnsanlar, soy ismimi duyduğunda hep ne anlama geldiğini merak ediyor.

2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre Yılmaz soy ismi 1 milyon 580 bin 313, Kaya soy ismi ise ülkemizde tam 1 milyon 154 bin 158 insan tarafından kullanılıyor.