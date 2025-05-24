Soybağının Reddi Davası Hangi Durumlarda Açılır? Soybağının Reddi Davasını Kim Açabilir?

Toplum içinde en temel güven bağlarından biri olan soy bağı, çoğu zaman doğumla birlikte şekillenir ve otomatik biçimde geçerli olur. Fakat bazı durumlarda taraflardan biri bu bağı kabul etmez veya gerçeğe aykırı bir ilişki kurulduğunu ileri sürer. Soybağının reddi davası hangi durumlarda açılır, kim açabilir gibi sorular kan bağı ile yasal bağın çeliştiği durumları anlamaya çalışanların aklını kurcalar.

Soybağının Reddi Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Soybağının reddi davası, çocuk ile baba arasındaki yasal soy bağının geçerli olmadığı iddiasıyla açılır. Bu dava özellikle evlilik içinde doğan çocuklar açısından gündeme gelir. Türk Medeni Kanunu'na göre, evlilik birliği içinde doğan çocuk, kural olarak kocanın çocuğu sayılır. Ancak baba olduğunu iddia eden kişi, çocuğun biyolojik olarak kendisinden olmadığını düşünüyorsa, bu yasal bağı ortadan kaldırmak için soybağının reddi davası açabilir.

Bu dava, çocuğun başka bir erkekten olduğunun iddia edildiği; annenin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği veya evlilik dışında farklı bir baba bulunduğu düşünüldüğünde açılır. Soybağına ilişkin güçlü şüphelerin varlığı, yani çocuğun kocadan olamayacağına dair kesin veya kuvvetli emareler bulunması hâlinde mahkemeye başvurulabilir.

Mahkeme sürecinde genellikle DNA testi gibi bilimsel yöntemlere başvurularak çocuğun biyolojik babası belirlenmeye çalışılır. Eğer yapılan test sonucunda çocuğun davacının biyolojik çocuğu olmadığı ispatlanırsa, mahkeme soybağının kaldırılmasına karar verebilir. Ancak bu tür davalarda sadece genetik deliller değil, evlilik süresi, doğum zamanı, tarafların ilişkileri gibi sosyal veriler de dikkate alınır.

Soybağının Reddi Davasını Kim Açabilir?

Soybağının reddi davası belirli kişilerle sınırlı olarak açılabilir. En başta, koca, yani çocuğun yasal baba sıfatını taşıyan kişi bu davayı açabilir. Koca, çocuğun doğumunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu davayı açmalıdır. Bu süre hak düşürücü niteliktedir; bir yıl geçtikten sonra dava hakkı kaybolur.

Eğer koca ölmüşse ya da davayı açmamışsa, kocanın mirasçıları da bazı özel şartlar altında bu davayı açabilir. Ancak onların dava açma hakkı daha dardır ve sınırlı süre içinde kullanılmalıdır. Bunun dışında, bazı istisnai durumlarda çocuk da dava açabilir. Çocuk, büyüdüğünde gerçek babasının başkası olduğunu öğrenirse ve bu durum onun soy bağını olumsuz etkiliyorsa, kendi soybağının düzeltilmesini talep edebilir. Bu durumda dava doğrudan çocuğun kendisi tarafından, erginlikten itibaren belirli bir süre içinde açılır.

Davanın muhatabı genellikle anne ve çocuk olur. Çünkü soybağının reddi, çocuğun mevcut yasal babasıyla olan bağını koparacağı için hem çocuk hem de anne bu davada taraf konumundadır. Dava çekişmeli bir yapıya sahip olduğu için savunma ve delil sunma hakkı taraflara aittir. Bu nedenle tarafların hukukî destek alması oldukça önemlidir.