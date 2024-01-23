Soyut Ne Demek? Soyut Anlam Ve Soyut İsim Nedir, Örnekleri Neler?

Soyut ve somut kavramları, Türkçe ve Dil Bilgisi derslerinin ana konularından biridir. Edebiyat ve resim alanlarında sıkça rastlanılan bu terim, hem öğrenciler tarafından hem de sanat akımlarını inceleyenler tarafından soyut ne demek sorgusuyla araştırılıyor. Soyut anlam ve soyut isim ne demek gibi sorularla incelenen bu terime ilişkin detaylı bilgi haberimizde.

SOYUT NE DEMEK?

Soyut, fiziksel bir varlığı olmayan, varlığı yalnızca düşünce yoluyla kabul edilen isimleri ifade etmek üzere kullanılan bir kelimedir. Korku, üzüntü, sevinç gibi duygular; iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi insana has özellikler soyut başlığı altında incelenir.

SOYUT İSİM NE DEMEK?

Soyut isim, fiziksel olarak görülemeyen ve gösterilemeyen isimleri ifade eder. 5 duyu organından hiçbiriyle hissedilemeyen isimler soyut isim olarak adlandırılır. Dolayısıyla soyut isimler düşünce gücüyle varlığı kabul edilen isimlerdir. Ayrıca hissi durumları temsil eden kelimeler de soyut isim olarak adlandırılır.

SOYUT ANLAM NE DEMEK?

Soyut anlam, soyutlama yoluyla elde edilen, varlığı ancak nesnenin düşüncesiyle gerçekleşen kavramlara denir. Bazı kelimelerin yalnızca soyut anlamı vardır ancak bazı kelimeler hem somut hem de soyut anlama sahiptir. Bu kelimeler edebi sanatlarda sıkça kullanılır. Yürek, acı, kırmak, kesmek, acımak kelimeleri buna örnek gösterilebilir.

SOYUT İSİM ÖRNEKLERİ

Hayal, fikir, rüya, özlem, düşünce, menfaat, sevgi, öfke, keder, neşe, iyilik, kötülük, merak, bilinç, aşk, korku gibi kelimeler soyut isimlere örnek olarak gösterilebilir. Bunların dışında somut bir anlamı da olup bağlama göre cümleye soyut anlam katan kelimeler de söz konusudur. Bu durum soyutlaştırma olarak adlandırılır.

Örneğin:

Yediğim biber çok acıydı.

Söylediği acı sözler kalbimi çok kırdı.

Bu soğuklukla kimseyle yakın olamayacağını ona söylemiştim.

Yufka kalbi bu olanlara daha fazla dayanamadı.