Soyut Zıt Anlamlısı Nedir? Soyut Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Soyut kelimesi cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılmaktadır. İçerdiği anlam bakımından ise terim anlamı ve mecaz anlamı bulunmaktadır. Buna rağmen kelimenin gerçek anlamı bulunmamaktadır. Fakat bazı kaynaklarda terim anlamı, gerçek anlam olarak kabul edilmektedir.

SOYUT KELİMESİNİN ANLAMI

Soyut sözcüğünün anlam dağarcığını incelediğimizde karşımıza zayıf bir kelime çıkmaktadır. Bunların nedenlerinden birisi halk arasında çok kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu kelime genel olarak varlığı beş duyu organından biriyle algılanamayan kavramlar için kullanılır. Bunun haricinde felsefe alanında kullanılan bir anlamı kullanılmaktadır. Tüm bu bilgilere bakarak soyut kelimesinin anlamları şunlardır:

Soyutlama yoluyla elde edilen, varlığı ancak nesnede gerçekleşen (düşünce, kavram).

Anlaşılması, kavranılması zor olan.

SOYUT KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türkçede kelimelerin belirli bir anlam ilişkileri bulunmaktadır. Bu anlam ilişkileri kelimeyi çözümlemede oldukça faydalıdır. Özellikle eş anlam ve zıt anlam kavramlarını öğrenmek çok önemlidir. Soyut kelimesinin zıt anlamlısı 'somut' kelimesidir. Ayrıca soyut kelimesinin eş anlamlısı 'abstre, mücerret' kelimeleridir. Zıt anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Bunları daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerini verebiliriz:

Senin soyut kavramlar üzerine yaptığın çalışmalar çok güzel olmuş.

Şiirde somut bir anlayıştan bahsetmek her zaman mümkün değildir.

SOYUT KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Soyut kelimesinin özelliklerinden yukarıda bahsetmiştik. Görüldüğü gibi soyut kelimesinin anlam dağarcığı ve anlam ilişkisi zayıf olduğu için diğer kelimelerle etkileşimi de azdır. Buna göre soyut kelimesine benzer kelimeler şunlardır: