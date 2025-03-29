Söz Gelimi Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sözgelimi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Gün içinde pek çok kalıp ifade ve birleşik kelimenin kullanımına yer veririz. Bu kelimeler arasında yer alan söz gelimi kelimesi de sıklıkla kullanılmaktadır. Söz gelişi anlamında kullanılan kelimenin yazımında bazı hatalar yapılabilmektedir. Hataların önüne geçmek, doğrusunu öğrenmek sebebiyle de söz gelimi nasıl yazılır ve TDK'ye göre sözgelimi ayrı mı bitişik mi yazılır sorusuna da sıklıkla cevap aranmaktadır.

Söz Gelimi Nasıl Yazılır?

Bağlaç olan söz geliminin yazımı konusunda maalesef hatalar ve karışıklıklar meydana gelebilir. Kelimenin yazımı bazı yerlerde sözgelimi olarak görülse bile bu yazım şekli hatalıdır. Doğru yazım " söz gelimi " şeklinde ayrı olmalıdır.

TDK'ye Göre Sözgelimi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK kelimelerin anlamları ve yazımı konusunda referans alınması gereken önemli bir kaynaktır. TDK'ye göre de söz gelimi ayrı olarak yazılmalıdır. Doğru yazım şekli " söz gelimi " şeklinde olmalıdır.