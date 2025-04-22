Söz Konusu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sözkonusu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dil, yalnızca anlamla değil; biçimle de işler. Özellikle çok kullanılan kelime gruplarının yazımında yapılan küçük hatalar, cümlelerin resmiyetini veya inandırıcılığını zayıflatabilir. Bazı ifadeler kulağa birleşik gibi gelir, ancak yapısal olarak birbirinden ayrıdır. "Söz konusu" da bu gibi kullanımlar arasında yer alır. Bundan kaynaklı birçok kişi söz konusu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının cevabını öğrenmek istemektedir.

Söz Konusu Nasıl Yazılır?

Yazım açısından doğru biçim "söz konusu" şeklindedir ve ayrı yazılır. Bu ifade iki kelimeden oluşur: "söz" ve "konu" kökleri, birleşerek "bahsedilen, üzerinde durulan" anlamında bir kalıp oluşturur. Ancak her iki kelime de kendi anlamını korur. "Söz" burada "bahis, mevzu" anlamındayken; "konusu" ise "konuyla ilgili olan" anlamı taşır. Bir araya geldiklerinde tamlamaya dönüşürler, ama bu yapı birleşik kelime oluşturmaz.

TDK'ye Göre Sözkonusu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "söz konusu" ifadesi ayrı yazılır. TDK'nin Yazım Kılavuzu'nda bu ifade, kalıplaşmış ama birleşik anlam oluşturmayan tamlamalar arasında değerlendirilir.