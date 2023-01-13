Söz Sanatları Konu Anlatımı – Söz Sanatları Nedir, Edebi Sanatlar Nasıl Bulunur, Edebiyatımızdaki Örnekleri Nelerdir?

Söz sanatları konu anlatımı içerisinde birçok sanat türünü görmek mümkün. Bu bakımdan kaç tane söz sanatı vardır sorusuna yanıt verirken birçok farklı türün olduğundan bahsedilebilir. Edebi sanatlar nelerdir sorusuna üç temel ayrım ile yanıt verilebilir. Bunları da kendi içindeki söz sanatları ile incelemek mümkün olabilir. Söz sanatları nedir, edebi sanatlar nasıl bulunur, edebiyatımızdaki örnekleri nelerdir sorularının yanıtlarını paylaştık.
Söz sanatları güzel konuşabilmek ve yazmak yanında anlamı güçlendirerek anlatılanın etkisini artırmak için kullanılan çeşitli edebi sanatlardır. Edebiyatçıların kendi eserlerinde ve söylemlerinde sık sık yararlandığı söz sanatları kendi içerisinde birçok farklı türe ayrılmaktadır. Türk Edebiyatı'nda önemli bir yeri olan bu sözler anlatılmak istenileni düz bir anlatımdan çıkararak sıradanlığı kırmayı amaçlar. Bu sanatları farklı başlıklar altında toplamak mümkün olabilir.
Türk Edebiyatı içerisinde kullanılan söz sanatları üç temel gruba ayrılır. Bunlar mecaza dayalı söz sanatları, söze dayalı söz sanatları ve anlama dayalı söz sanatlarıdır. Her temel söz sanatı içerisinde de kendine göre ayrımları ve başlıkları vardır.
Mecaza dayalı söz sanatları içerisinde istiare, teşbih, kinaye gibi farklı söz sanatlarından bahsedilebilir. Her biri tek tek incelendiğinde şunlar söylenebilir:
Mecaza dayalı söz sanatları edebiyatta oldukça sık kullanılan sanatlar arasında yer alır.
Anlama dayalı edebi sanatlar da oldukça fazladır. Bunların da her birinin edebiyatta önemli yeri bulunur. En çok kullanılan anlama dayalı edebi sanatlar arasında şunlar yer alır:
Sıklıkla kullanılan söz sanatları edebiyatın temelini oluşturan unsurlar arasında yer almaktadır. Birçok farklı örnekte çeşitli sanatları görmek mümkündür.
Söze dayalı olarak yapılan edebi sanatlar da oldukça sık kullanılır. Birçok alanda söze dayalı edebi sanatları görmek mümkündür. Bu sanatlar şunlardır:
Söz sanatları Türk Edebiyatı'nda hemen her dönemde kullanılmış olan sanatlardır. Bazı sanatlar belirli dönemlerde daha baskın kullanılmıştır.