Söz Sanatları Nedir? Türk Edebiyatında En Çok Kullanılan Edebi Sanatlar İsimleri Ve Örnekleri

Hepimiz aslında gün içerisinde konuşurken ya da çağımız getirisi olarak mesajlaşırken söz sanatları kullanırız. Dolayısıyla söz sanatları nedir? Sorusuna cevap verebilecek durumdayızdır. Fakat daha önce Türk edebiyatında en çok kullanılan edebi sanatlar isimleri ve örnekleri konusunu görmeyen bir kişi bu söz sanatlarını halihazırda kullanıyor olmasına rağmen sınavda cevap veremeyebilir. Peki ya söz sanatları nedir?

Söz Sanatları

Söz sanatları bir olay ya da durumu anlatırken metin üzerinde yapılan anlatım sanatıdır. Buna göre bir metni yazarken yazar çeşitli söz sanatlarından yararlanarak içeriğe çeşitli vurgular katabilir, ya da bazı unsurları olduğundan daha değişik şekillerde aktarabilir. Tüm bunların yer aldığı kümeye de söz sanatları denmektedir.

Söz Sanatları Nedir?

Söz sanatları Türk edebiyatında beş adet olacak şekildedir, bunlar arasında abartma (mübalağa), benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), karşıtlık (tezat) ve konuşturma (intak) gibi sanatlar yer almaktadır. Bu sayılan söz sanatlarından her biri kendi içerisinde değişik özelliklere sahip olmakta ve kullanıldığında metne farklı bir anlam kazandırmaktadır.

Anlatım tekdüze olduğunda sıradanlık ve sıkıcılık kaçınılmaz olacaktır. Tam da bu nedenle metinlerde söz sanatlarının kullanımı hem akıcılığı arttırması bakımından önemlidir hem de metne sanatsal bir değer katmakta olup yazılan şeyin daha kıymetli hale gelmesini sağlamaktadır.

Edebi Sanatlar

Edebi sanatlar sırasıyla özellikleriyle birlikte aşağıda verilmiştir;

Abartma (Mübalağa): Abartma unsuru konuşma ve yazma dilinde sıklıkla kullanılan bir unsurdur. Kişi, mübalağa ederken yani bir hususu abartırken aslında olmamış bir şeyden bahsediyordur

Abartma unsuru konuşma ve yazma dilinde sıklıkla kullanılan bir unsurdur. Kişi, mübalağa ederken yani bir hususu abartırken aslında olmamış bir şeyden bahsediyordur Benzetme (Teşbih): Benzetme sanatı sayesinde anlatımı kuvvetlendirerek sözün etkisini büyütmek mümkündür. Bu nedenle iki veya daha fazla unsurun benzetilmesine benzetme yani teşbih denmektedir. Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı bu sözün içinde bulunmaktadır. Benzeyen zayıf, benzetilen kuvvetli unsurdur. Benzetme yönü iki unsurun arasındaki benzetme nedenini nitelerken benzetme edatı da benzetme yaparken kullanılan "gibi ve kadar" gibi edatlardır.

Benzetme sanatı sayesinde anlatımı kuvvetlendirerek sözün etkisini büyütmek mümkündür. Bu nedenle iki veya daha fazla unsurun benzetilmesine benzetme yani teşbih denmektedir. Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı bu sözün içinde bulunmaktadır. Benzeyen zayıf, benzetilen kuvvetli unsurdur. Benzetme yönü iki unsurun arasındaki benzetme nedenini nitelerken benzetme edatı da benzetme yaparken kullanılan "gibi ve kadar" gibi edatlardır. Kişileştirme (Teşhis) : Kişileştirme yapılırken insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler yüklenir ve bu da söz sanatları içerisindeki kişileştirmeyi meydana getirir. Hayvan, bitki ve diğer varlıklara kişileştirme sanatında insana özgü özellikler yüklenir ve anlatım kuvvetlendirilmiş olur.

Kişileştirme yapılırken insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler yüklenir ve bu da söz sanatları içerisindeki kişileştirmeyi meydana getirir. Hayvan, bitki ve diğer varlıklara kişileştirme sanatında insana özgü özellikler yüklenir ve anlatım kuvvetlendirilmiş olur. Konuşturma (İntak): İnsanın haricindeki varlıkları konuşturma sanatına, yani onların ağzından söz söyleme sanatına konuşturma yani intak adı verilir. Buna göre okunulan bir masalda ağaçların konuşması veya günümüz çağındaki başka materyallerin konuşturulması edebi sanatlar arasında konuşturma çerçevesi altında ele alınırlar.

İnsanın haricindeki varlıkları konuşturma sanatına, yani onların ağzından söz söyleme sanatına konuşturma yani intak adı verilir. Buna göre okunulan bir masalda ağaçların konuşması veya günümüz çağındaki başka materyallerin konuşturulması edebi sanatlar arasında konuşturma çerçevesi altında ele alınırlar. Karşıtlık (Tezat): Birbirine tamamen zıt yani diğer bir deyişle karşıt olan durum, fikir veya kavramların bir arada kullanılması adına karşıtlık (zıtlık) adı verilmektedir.

Edebi Sanat Örnekleri