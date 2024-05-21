Sözcük Eş Anlamlısı Nedir? Sözcüğün Eş Anlamı Olan Kelime ve Cümle İçinde Kullanımı

Dili esneklikten kurtararak daha net anlamlar çıkacak şekilde kullanmak isteyen kişiler kullandıkları kelimelerin eş anlamlısını da bilmelidir. Böyle durumlarda sözcüğün eş anlamı olan kelime ve cümle içinde kullanımı ile anlatılmak istenileni farklı kelimelerle daha iyi ifade etmek mümkün olur. Dilde zenginliğe önem verenler bundan dolayı sözcük eş anlamlısı nedir sorusuna geniş ölçüde yanıt aramaktadır.

Sözcük Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler genel olarak öğrencileri yakından ilgilendirse de aslında hemen herkesin bu kelimeleri bilmesi gerekir. Çünkü ne kadar çok kelime bilinirse anlatım da o kadar zengin olacaktır. Sözcük kelimesinin eş anlamlısı ise 'kelime'dir. Bu şekilde kişiler iki farklı cümle içerisinde her iki kelimeyi de rahatlıkla kullanabilirler.

Her ikisi de aynı anlama geldiğinden kullanıldıkları cümlelerin anlamlarında herhangi bir değişme yaratmazlar. Sözcük, Türkçede anlamlı ses birliği anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından yapılan bu açıklama doğrultusunda 'kelime' de aynı anlamı taşımaktadır.

Sözcüğün Eş Anlamının Cümlede Kullanımı

Sözcük eş anlamlı karşısı kelimedir. Eş anlam aynı anlam olduğundan her ikisini de rahatlıkla cümlelerde kullanmak mümkün olur. Her ne kadar yazılışları farklı olsa da anlamlarının aynı olması anlatımda yanlışlığa yol açmaz. Buna örnek olarak ise iki cümle verilebilir:

Her sözcük bir anlam ifade ederdi.

bir anlam ifade ederdi. Kelimeler bazen en güçlü silah olabilir.

Yer değiştirmeleri cümlelerin anlamını değiştirmeyeceği için kullanılmalarında bir sakınca görülmez.