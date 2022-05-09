Sözcükte Yapı Konu Anlatımı - Sözcükte Yapı Çıkmış Sorular Ve Örnek Soru Çözümü

Sözcükte yapı konu anlatımı ile konu detaylarını öğrenebilirsiniz. Sınav konuları arasında yer alan sözcükte yapı ekleri ve kök türlerini anlatıyor. Konu anlatımıyla sözcük yapısını net bir şekilde öğrenme imkanı bulabileceksiniz. İsim ve fiil köklerinden meydana gelen sözcükler aynı zamanda ekleriyle de incelenir. Bu nedenle sözcükte yapı çıkmış sorular ve örnek soru çözümü konularını sizler için araştırdık.

Sözcükte Yapı Konu Anlatımı

Sözcükte yapı konusu bir sözcüğün hangi ek ve köklerden üretildiğini anlatan önemli bir dilbilgisi konusudur. Öğrencilerin en çok zorlandığı bu konularda sözcüklerin köklerini ve eklerini bulabilmek büyük bir önem taşır. Bu süreçte sözcüklerin yapısı 3 farklı şekilde incelenir. Basit sözcükler, birleşik sözcükler ve türemiş sözcüklerdir. Her sözcük türünün oluşturulma şekli farklıdır. Bu sözcükleri şu şekilde incelemek mümkün olabilir:

Basit Sözcük: Bu sözcükler hiçbir ek almayan sözcüklerdir. Herhangi bir yapım eki almadıklarından kök dilimine de ayrılamazlar. Örneğin duvar, masa, yaz gibi kelimeler tamamen kökten oluşurlar. Fiil soylu olanlarda ise git, var, gel, al gibi kelimeler örnektir.

Türemiş Sözcük: Türemiş sözcüklerde ise kök olan bir kelimeye yapım eki gelerek yeni bir kelime oluşturulan sözcüklerdir. Mesela; göz sözcüğüne "cü" eki getirildiğinde gözcü olması gibi.

Birleşik Sözcük: Birleşik sözcükler iki ya da fazla sözcüğün yan yana gelerek yeni bir kelime ortaya çıkarmasıdır. Örneğin; hanım ve eli kelimelerinin hanımeli kelimesini ortaya çıkarması gibi.

Son derece önemli bir dilbilgisi konusudur.

Sözcükte Yapı Test

Sözcükte yapı konusunu detaylı olarak öğrenmek istiyorsanız mutlaka test çözmeye ağırlık vermek gerekiyor. Testlerde hem basit hem de türemiş ve birleşik sözcüklere örnekler verilmektedir. Bu açıdan bakıldığında sözcükte yapı testlerini çözmek konuları pekiştirmek adına büyük bir önem arz eder. Test çözmek aynı zamanda bu derslerdeki eksikleri görmeniz açısından da oldukça faydalıdır. Günümüzde birçok öğrenci sözcükte yapı konusunda oldukça zorlanmaktadır.

Sözcükte Yapı Çıkmış Sorular

Sözcükte yapı konusunu en iyi şekilde kavramak istiyorsanız çıkmış soruları da çözebilirsiniz. Çıkmış soruları çözmenin öğrenciye çok ciddi faydaları bulunmaktadır. Çünkü bu sorularda öğrencilerin en büyük sorunu ne tür soru geleceğini bilememesidir. Bu nedenle de daha önce ÖSYM tarafından sorulan soruları çözerek konu hakkında bilgi edinebilirler.

Sözcükte Yapı Çıkmış Sorular ve Örnek Soru Çözümü

Sözcükte yapı çıkmış sorular ile bu konuyu kavramak daha kolaydır. Daha önceki yıllarda çıkan sorular yanında aynı zamanda farklı örnekleri çözmek bilginin de tam olarak oturmasını sağlayacaktır. Yüksek sınav başarısı için mutlaka bilinmesi gereken konular arasındadır.