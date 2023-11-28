Lise eğitiminde, öğrenciler kişisel ilgi ve yeteneklerine uygun olarak farklı alanlarda uzmanlaşma imkânına sahiptir. Sözel bölümü; dil, edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi alanlara odaklanan öğrencilere geniş bir bakış açısı sunar. Bu bölümü seçmeden önce ''Sözel bölümdeki meslekler neler, sözelde hangi meslekler var, SÖZ bölüm okuyan biri ne olabilir?'' sorularının cevaplarını bilmek gerekir.

Sözel Bölümdeki Meslekler Neler? Sözelde Hangi Meslekler Var?

Sözel bölümü meslekleri için bazı örnekler verilebilir:

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Reklamcı

Halka İlişkiler Uzmanı

Tarih Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Arkeolog

Yazar

Çevirmen

Editör

SÖZ Bölüm Okuyan Biri Ne Olabilir?

SÖZ bölüm tercih edecek biri; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Görsel İletişim Tasarım, İlahiyat, Yeni Medya, Okul Öncesi Öğretmenliği, Tarih, Türkçe Öğretmenliği gibi bölümlerin iş imkanlarına yönelebilir ve bu bölümler üzerine uzmanlaşabilir. Bu bölümlerin iş imkanlarına örnek verecek olursak: