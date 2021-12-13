Sözel, diğer bir adı ile TS (Türkçe sosyal) üniversite sınavı sonuçları sonucu hesaplanan bir puan çeşididir. Sözel bölümünün aldığı puanlar meslek seçiminde son derece önemlidir. Sözel bölümünde temel mantık sözel dersleri içerdiğinden bu alanda yetenekli öğrencilerin aldığı puanları kapsamaktadır. Peki, sözel bölümünde hangi meslekler var? Sözel sınav dersleri nelerdir?

SÖZEL SINAV DERSLERİ NELERDİR?

Sözel öğrencileri ilk etapta ilk oturum olan TYT sınavını girmelidirler. Bu sınavda Türkçe, Matematik, Fen bilimleri ve Sosyal Bilimlerini içeren testler bulunmaktadır. Ancak hatırlatmakta fayda var, Türkçe ve Sosyal bilimlerden net sayısınız fazla ise puanınızın artması açısından yarar sağlayacaktır. Bunların yanı sıra ekstra matematik soruları çözdüğünüz takdirde aldığınız puan da güzel bir artış görebilirsiniz.

SÖZEL ÖĞRENCİLERİ AYT'DE NE ÇÖZER?

İkinci oturum olan AYT sınavı sözel bölümü seçen öğrencilerin katılımının gerekli olduğu bir sınavdır. Sözel öğrencilerinin AYT sınavında çözeceği testler ise; Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler Testi1 ve Sosyal Bilimler Testi2 şeklindedir. Öğrenciler bu testleri başarıyla tamamladığında sözel puanı artar ve sözel meslek grupları arasından ideal bir meslek seçimi konusunda daha esnek davranmalarına yardımcı olur.

SÖZEL MESLEKLERİ

Sınav sonucu almış olduğunuz puanlar, sözel meslekler adına tercih alanınızın daha geniş olmasına yardımcı olabilir. O halde ÖSYM tarafından yayımlanan sözel meslekleri aşağıda sıraladık. Gelin hep birlikte göz atalım…