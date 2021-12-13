Sözel, diğer bir adı ile TS (Türkçe sosyal) üniversite sınavı sonuçları sonucu hesaplanan bir puan çeşididir. Sözel bölümünün aldığı puanlar meslek seçiminde son derece önemlidir. Sözel bölümünde temel mantık sözel dersleri içerdiğinden bu alanda yetenekli öğrencilerin aldığı puanları kapsamaktadır. Peki, sözel bölümünde hangi meslekler var? Sözel sınav dersleri nelerdir?
SÖZEL SINAV DERSLERİ NELERDİR?
Sözel öğrencileri ilk etapta ilk oturum olan TYT sınavını girmelidirler. Bu sınavda Türkçe, Matematik, Fen bilimleri ve Sosyal Bilimlerini içeren testler bulunmaktadır. Ancak hatırlatmakta fayda var, Türkçe ve Sosyal bilimlerden net sayısınız fazla ise puanınızın artması açısından yarar sağlayacaktır. Bunların yanı sıra ekstra matematik soruları çözdüğünüz takdirde aldığınız puan da güzel bir artış görebilirsiniz.
SÖZEL ÖĞRENCİLERİ AYT'DE NE ÇÖZER?
İkinci oturum olan AYT sınavı sözel bölümü seçen öğrencilerin katılımının gerekli olduğu bir sınavdır. Sözel öğrencilerinin AYT sınavında çözeceği testler ise; Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler Testi1 ve Sosyal Bilimler Testi2 şeklindedir. Öğrenciler bu testleri başarıyla tamamladığında sözel puanı artar ve sözel meslek grupları arasından ideal bir meslek seçimi konusunda daha esnek davranmalarına yardımcı olur.
SÖZEL MESLEKLERİ
Sınav sonucu almış olduğunuz puanlar, sözel meslekler adına tercih alanınızın daha geniş olmasına yardımcı olabilir. O halde ÖSYM tarafından yayımlanan sözel meslekleri aşağıda sıraladık. Gelin hep birlikte göz atalım…
- Animasyon ve Oyun Tasarımı
- Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi
- Basın ve Yayın
- Coğrafya
- Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
- Coğrafya Öğretmenliği
- Çizgi Film ve Animasyon
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı
- Film tasarımı
- Film Tasarım ve Yazarlık
- Film Tasarım ve Yönetmenliği
- Fotoğraf ve Video
- Fotoğraf
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 yıllık)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (2 yıllık)
- Gastronomi (Yüksekokul)
- Gastronomi (Fakülte)
- Geleneksel Türk Sanatı
- Gazetecilik
- Görsel İletişim
- Görsel Sanatlar
- Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
- Halkla İlişkiler
- Halkbilim
- Halka İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
- Hititoloji
- İletişim
- İlahiyat
- İletişim Sanatları
- İletişim Bilimleri
- İletişim Sanatları
- İletişim Tasarımı ve Yönetimi
- İletişim Tasarımı ve Medya
- İletişim ve Tasarım
- İslami İlimler
- İslam ve Din Bilimleri
- Kültür ve İletişim Bilimleri
- KurguSes ve Görüntü Yönetimi
- Kürt Dili ve Edebiyatı
- Medya ve İletişim (Fakülte)
- Medya ve İletişim (Yüksekokul)
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- Reklamcılık
- Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
- Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
- Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
- Reklam Tasarımı ve İletişimi
- Sanat ve Kültür Yönetimi
- Sanat Tarihi
- Sinema ve Televizyon
- Sinema ve Dijital Medya
- Sosyal Bilimler Öğretmenliği
- Süryani Dili ve Edebiyatı
- Sümeroloji
- Tarih
- Tarih Öğretmenliği
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Fakülte)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul)
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- Türk Halkbilimi
- Türkçe Öğretmenliği
- Yeni Medya (Fakülte)
- Yeni Medya (Yüksekokul)
- Yeni Medya ve Gazetecilik
- Yeni Medya ve İletişim
- Zaza Dili ve Edebiyatı