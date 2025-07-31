Sözelciler için şanslı bir yıl

Bu yıl adaylar 2024'e göre sonuç belgelerinde daha yüksek başarı sıralamaları gördü. SAYISAL puan türü dışında adaylar daha olumlu sonuçlar yakaladı. Örneğin EŞİT AĞIRLIK (EA) puan türünde 430 puan alan bir aday geçen yıl 4 bin 200 başarı sıralamasında yer alırken bu yıl 3 bin 400'lere yükseldi. 2025 YKS'nin en şanslı grubu ise sözelciler oldu. SÖZEL (SÖZ) puan türündeki başarı sıralamaları geçen yıla göre oldukça yukarı çıktı. Örneğin SÖZ puan türünde 450 alan bir aday geçen yıl 3 bin 400 başarı sıralaması elde ederken bu yıl aynı puanı alan bir aday 721 başarı sıralamasına kadar yükseldi. 390 puan alan bir aday geçen yıl 45 bininci sıradayken bu yıl 12 bininci sıralamayı yakaladı. YABANCI DİL (DİL) puan türünde de adaylar geçen yıla göre daha yüksek başarı sıralamaları elde etti. Sayısalcılar ise tam tersi bir tabloyla karşılaştı. SAYISAL (SAY) puan türünde geçen yıl 490 alan bir aday 14 bininci sıradayken bu yıl aynı puanı alan bir aday 16 bininci sıraya girdi. Peki farklı puan türünde, adayları nasıl bir tercih dönemi bekliyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal öngörülerini şöyle paylaştı:

En çok aday 1 milyon 494 bin 612 ile EA puan türünde. İktisat, işletme, hukuk, psikoloji, uluslararası ilişkiler, yönetim, bilişim sistemleri ve sınıf öğretmenliği gibi popüler bölümleri tercih edecek adayların puan türü olan EA'da etkili bir rekabet yaşayacakları tahmin ediliyor.

SAY puan türünde 1 milyon 291 bin 531 aday tercih hakkı elde etti. Tıp, mühendislik, sağlık bilimleri, matematik ve teknik bilimler gibi bölümlere yönelecek adaylarda kontenjan sorunu az da olsa yine de zorlanacakları bir tercih süreci onları bekliyor.

SÖZ'de adaylar bu yıl az performansla iyi sıralamalara eriştiler. Özellikle Sosyal Bilimler-2 sınavındaki testlerin nispeten adayları zorlaması, bu testlerde iyi performans sergileyen adayları sıralamada bir adım öne çıkardı. Sonuçlar sıralama açısından bir avantaj yaratsa da en düşük kontenjan sayısının sözel bölümlerde olması yerleşme şansının en zor olduğu puan türünün sözel puan olduğu gerçeğini bu yılın özelinde değiştirmiyor. 1 milyon 174 bin 47 adayın puanı hesaplandı ve sözel programlardan tercih hakkı elde etti.

DİL puan türü katılımın en az olduğu puan türleri arasında. 5 farklı dilden sınav uygulanıyor olmasına rağmen bu puanın amiral gemisi olma hüviyetini İngilizce koruyor. 140 bin 657 adayın puanı hesaplandı. Bu adayların da yüzde 96'sını İngilizce, yüzde 4'ünü de diğer 4 dil oluşturuyor.