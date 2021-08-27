Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi güncellendi. Güncellenen takvim doğrultusunda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri belirtilen tarihlerde yapılacak. Hem tercih tarihlerini hem de tercih sonuçlarını bekleyen adaylar ise "Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, nasıl yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, nasıl yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri takvimi 2021 ile sonuç bilgisine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.