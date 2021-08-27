Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi güncellendi. Güncellenen takvim doğrultusunda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri belirtilen tarihlerde yapılacak. Hem tercih tarihlerini hem de tercih sonuçlarını bekleyen adaylar ise "Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, nasıl yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, nasıl yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri takvimi 2021 ile sonuç bilgisine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?
Atama tercihler 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 3 Eylül 2021'de belli olacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ 2021
MEB'ten yapılan yazılı duyuruda "2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, "Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.