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Giriş Tarihi: 4.10.2021 16:40 Son Güncelleme: 4.10.2021 16:51

Sözlü bildiride birinci oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sözlü bildiride birinci oldu

Yakın Doğu Üniversitesi, pandemi sürecinde yürüttüğü bilimsel projelerle bilim dünyasında ses getirmeye devam ediyor.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yüz yüze gerçekleştirilen "6. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi"nde YDÜ'den Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer, Prof. Dr. Murat Sayan, Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Doç. Dr. Buket Baddal, Doç. Dr. Pınar Tulay, Yrd. Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, Dr. Emrah Güler ve Dr. Gülten Tuncel'in araştırmacı olarak katkı sağladığı "Prevalance of SARS-CoV-2 N501Y mutation in Northern Cyprus" (Kuzey Kıbrıs'ta SARS-CoV-2 N501Y mutasyonunun yaygınlığı) çalışması jüri tarafından sözlü bildiri birinciliğine layık görüldü.

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Sözlü bildiride birinci oldu
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