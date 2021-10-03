Sözlük Eş Anlamlısı Nedir? Sözlük Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimizde çokça kullandığımız birden fazla kelimelerin, yine aynı manaya sahip olan eş anlamlısı var olmaktadır. Hatta bazı sözcüklerin birden çok eş anlamlısı olabilmektedir. Eş anlamlı kelime ise, aynı anlamı ifade edebilen, paragraflar içerisinde kullanıldığı zaman aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Sözlük sözcüğü de eş anlama gelmektedir.

SÖZLÜK KELİMESİ ANLAMI

Sözlük ne anlam ifade etmektedir? Bazen ekranlarda bazen web sitelerinde dolaşırken bazen de arkadaş çevresinde ilk defa duyulan sözcükler her daim ilginç gelmektedir. Son zamanlarda anlamı merak konusu olan, sözcük öbekleri arasında yer almakta olan sözlük kelimesinin anlamını inceleyelim.

Sözlük sözcüğünün Türk Dil Kurumundaki anlamı da şu şekildedir:

Bir dilin bütün olarak veya belli bir çağda kullanılan sözcük ve deyimlerin alfabetik sıraya göre alınarak açıklamalarını yapan anlamına gelir. Bununla beraber tanımlayan, başka dillerde karşılıkları verilen eser, lügat anlamına gelir.

SÖZLÜK EŞ ANLAMLISI

Sözlük, sözcüklerin anlamlarını açıklamaya ve Türkçe derslerinde bol bol kullanılmakta olan kaynaktır. Sözlükler, sözcükleri alfabe sırasına göre vermektedir. Sözlüğün birden çok eş anlamlısı olabilmektedir. Bunlardan ilki lügat sözcüğüdür. Bu kelimeye eski Türkçe de bol bol rastlanır. Öteki eş anlamlıları ise açıklayan ve diksiyonerdir. Sözlükler, sadece sözcüklerin anlamıyla değil deyim ve atasözlerini de açıklamaktadır. Kamus da sözlük eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Ayrıca sözlükler sözcüklerin ayrı dillerde hangi anlam ifade ettiğini de açıklar.

SÖZLÜK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Sözlük a,b,c diye sıralayarak sözcüklerin anlamlarını ifade eder. Bu benzer kelimelerde şu şekildedir: