Sözsüz İletişim Örnekleri - Sözsüz İletişim Nedir, Unsurları Neler?

Sözlü iletişim sırasında istemsizce başvurulan bir diğer iletişim türü, sözsüz iletişimdir. Jestler ve mimikler, düşünceleri ve duyguları karşı tarafa aktarmanın etkili yollarından biridir. Konuşmaya anlam katarken, mesajın doğru bir şekilde algılanmasına yardımcı olur. İletişime duygusal bir boyut kazandırdığından dolayı sözsüz iletişim örnekleri neler, nedir ve unsurları neler muhakkak bilinmelidir.

Sözsüz İletişim Örnekleri Neler?

Sözsüz iletişim, insanların kelimeler kullanmadan, beden dili, yüz ifadeleri, jestler, mimikler, göz teması ve ses tonu gibi araçlarla iletişim kurmasıdır. Bu tür iletişim, duyguların ve düşüncelerin ifade edilmesinde önemli bir rol oynar ve sözlü iletişimi destekler. Sözsüz iletişimi meydana getiren unsurlar incelendiğinde şu noktalar ortaya çıkar:

1.BEDEN DİLİ

Vücut duruşu, hareketler, jestler, kişinin duygusal durumu hakkında bilgi verir. Niyeti, doğru bir biçimde ifade etmenin yolu da vücudun duruşuna dikkat etmekten geçer. Örnek olarak, kolların çaprazlanması, savunmaya geçmenin veyahut rahatsızlık duymanın bir işareti olabilir.

2.YÜZ İFADELERİ

Yüzdeki ifadeler, duygu ve düşüncelerin bir aynasıdır. Anlık olarak ortaya çıktıkları için saklanmaları oldukça zordur. Gülümseme mutluluk veya iyi niyet ifade ederken, kaş çatma ise öfke, gerginlik veya hoşnutsuzluk anlamına gelebilir.

3.GÖZ TEMASI

İletişim sırasında karşı tarafla kurulan göz teması, güven ve ilgininin bir işaretidir. Sürekli olarak göz teması kurmak, karşıdaki kişiye dikkat edildiğinin ve önem verildiğinin bir göstergesidir.

4.DOKUNMA

Sözsüz iletişimde yakınlığı ve samimiyeti ifade etmek için fiziksel temastan yararlanılır. Bir omuza dokunmak, anlayışın, desteğin ve sevginin işareti olarak kabul edilebilir.

5.MEKANSAL KULLANIM (PROKSEMİK)

Konuşan iki insan arasındaki mesafe, samimiyetin boyutunu anlamaya yardımcı olur. Yakın mesafe, ilişkide samimiyet ve güven olduğunun bir göstergesidir. Aradaki uzaklık ise resmi, ciddi ve mesafeli bir ilişkiden söz etmek için yeterli bir işarettir.

Sözsüz İletişim Örnekleri Neler?

Sözsüz iletişim, insanların, duygusal durumlarını ve niyetlerini ifade etmelerinde önemli bir rol oynar ve sözlü iletişimi tamamlar. Bu unsurlar, iletişimin daha etkili ve anlamlı olmasına katkıda bulunur. Sözsüz iletişime örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

Bir insanın gülümsemesi, dostluk ve mutluluk ifade eder.

Baş sallama, onaylama ve anlaşma belirtisidir.

Göz temasından kaçınmak, utangaçlık ve rahatsızlık duymanın işareti olabilir.

Ellerin belde olması, güç ve otorite ifade eder.