Speak 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Speak Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Speak 2. ve 3. hali ile örnek cümleler kurmak kişilerin İngilizce öğreniminde önem vermesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Birçok kelime örnek cümleler kurularak daha kolay şekilde öğrenilebilmektedir. Özellikle filler konusunda bu örnek cümlelerin son derece önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Speak fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur sorularının yanıtlarını öğrenerek fiili en doğru şekilde kullanabilirsiniz.

Speak 2. Ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Yabancı dil öğreniminde fiiller konusu son derece önem arz eden konular içerisinde yer almaktadır. Özellikle belli ifadeler gündelik dil içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de speak fiilidir. Bu tarz fiillerin zaman çekimleri farklılık gösterebilir. Düzensiz fiiller grubuna giren speak fiilinin de ikinci ve üçüncü hali bulunmaktadır.

Speak Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali

Speak fiilinin ikinci hali geçmiş zaman olarak bilinen simple past zamanda kurulan olumlu cümlelerde kullanılmaktadır. Bunun yanında simple past tense ile kurulan soru ve olumsuz cümle kurarken mutlaka kelimeyi yalın halde kullanmak gerekiyor. Çünkü bu cümleler kurulurken did yardımcı fiilinden yararlanılmaktadır.

Speak Fiilinin İkinci Hali ile İlgili Örnekler

Fiiller konusuna tam olarak hakim olabilmek için mutlaka öncelikle örnek cümleleri incelemek gerekiyor. Örnek cümleler içerisinde özellikle şunları saymak mümkün olabilir:

Mary spoke very quickly to those inside (2. Hali)

Mary içeridekilerle çok hızlı konuştu.

Speak fiili üçüncü hali ise beş farklı durumda kullanılabilir. Gelecek ve geçmiş arasında bir bağlantı kurulmak istenildiğinde, geçmiş dönemlerden ve onun daha öncesinden bahsederken kullanılabilir. Gelecekte yapıyor olacağınız bir eylemden bahsederken kullanabilirsiniz. Eylemi gerçekleştiren kişinin belli olmadığı ve sıfat tamlaması kurarken kullanılabilir.