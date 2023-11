Spend 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Spend Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Türkçe veya İngilizce fark etmeksizin tüm fiiller, cümlede yapılan işi, bir durumu ve oluşu anlamayı sağlayan öğelerdir. İngilizcedeki fiillerin ise Verb 1, Verb 2 ve Verb 3 halleri vardır. Irregular ve Regular Verbs olmak üzere temelde ikiye ayrılan bu fiilleri, yapılarından dolayı ayırt etmek kolaydır. Düzensiz fiiller arasında yer alan spend 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur merak uyandırıcıdır.

Spend 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler Neler?

İngilizcede ortalama olarak 470 tane düzensiz fiil bulunur ve bunların 2. ile 3. halleri, Simple Past Tense, Present Perfect Tense ve Future Perfect Tense gibi zamanlarda kullanılır. Düzensiz fiillerde, düzenlilerden farklı olarak - d, - ed ve - ied gibi ekler yoktur. Ek olarak, 2. ve 3. hale geçerken biraz değişikliğe uğrarlar. Bazılarının 2. ile 3. halleri aynı iken bazıları ise tamamen farklıdır. Düzensiz fiillerden biri de "harcamak" anlamına gelen "spend"dir (Türkçe okunuşu: sipen). Bu fiilin, hem ikinci hem de üçüncü hali ise "spent"dir ve kullanımına ilişkin örnek cümleler aşağıda verildiği gibidir.

I spent more money on vacation than I thought I would.

(Tatilde düşündüğümden daha fazla para harcadım.)

My boss asked for bills for what was spent last month.

(Patronum geçen ay harcanılanların faturalarını istedi.)

I deposited the leftovers of the money I spent in the bank.

(Harcadığım paralardan arta kalanları bankaya yatırdım.)

If you hadn't spent so much money, we could have saved more.

(Eğer bu kadar fazla para harcamasaydın, daha fazla biriktirebilirdik.)

Have you spent the gift vouchers?

(Hediye çeklerini harcadın mı?)

Spend 2. ve 3. Hali Nerelerde Kullanılır?

"Harcamak" anlamını taşıyan spend fiilinin 2. ve 3. hali, geçmiş zaman ve yakın geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır. Bu zamanlar ile kurulan cümlelerde, "harcadım", "harcadın" ve "harcadılar" gibi anlamlar kazanır.

Spend 2. hali Simple Past Tense cümlelerinde şu şekilde kullanılır; Subject + Verb 2 + Object (Özne + Fiilin 2. Hâli + Nesne).

3. hali ise Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) , Past Perfect Tense (-Mişli Geçmiş Zaman) ve Future Perfect Tense (Gelecek Zaman) cümlelerinde bulunur. Cümle yapıları ise sırasıyla şu şekildedir:

Subject + Have/Has + Verb 3 + Object (Özne + Yardımcı Fiil (have/ has) + Fiilin 3. Hali + Nesne)

Subject + Had + Verb 3 + Object (Özne + Yardımcı Fiil (had) + Fiilin 3. Hali + Nesne)

Subject + will have + Verb 3 + Object (Özne + Yardımcı Fiil (will have) + Fiilin 3. Hâli + Nesne)