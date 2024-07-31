Spil Dağı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Manisa Spil Dağı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Spil Dağı 1969 yılında milli park ilan edilmiştir. Park içinde bungalov ev, kamp yerleri barındırmasıyla tatil için güzel bir alternatif oluştururken birçok tarihi alana da ev sahipliği yapmaktadır. Spil Dağı'nın eteklerinde Tantal Kalesi, Magnesia Kalesi, KYbele rölyefi gibi tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Burayı ziyaret etmek isteyenler tarafından Spil Dağı Milli Parkı nerede, nasıl gidilir cevap aranan sorular arasındadır. Manisa Spil Dağı milli parkı yol tarifi ve giriş ücreti hakkında detaylar araştırılmaktadır.

Spil Dağı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir?

Manisa il merkezine yaklaşık olarak 23 kilometre mesafede olan Spil Dağı'na özel araç ile ulaşım sağlanabilmektedir. Aracınız ile Manisa'dan Spil Dağı yoluna girerek 1 saaatlik yolculuk ile milli parka ulaşabilirsiniz.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Manisa ili içerisinde yer alan ve Şehzadeler yöresinde bulunan Spil Dağına özel araç ile ulaşım sağlanabilmektedir. Spil Dağı Milli Park giriş ücretleri ise şu şekildedir: