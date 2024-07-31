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Giriş Tarihi: 31.7.2024 15:16 Son Güncelleme: 31.7.2024 15:16

Spil Dağı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Manisa Spil Dağı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Spil Dağı Milli Parkı, Manisa ve İzmir il sınırları içerisinde bulunan bir milli parktır. Günübirlik geziler yapmak ve şehrin karmaşasından uzaklaşmak için bungalov evleri ile ziyaretçileri için güzel bir alternatif oluşturmaktadır. Ayrıca milli park kamp yapmak isteyenler için uygun bir lokasyona da sahiptir. Bu çeşitlilikten yararlanmak isteyenler için Spil Dağı Milli Parkı nerede, nasıl gidilir merak edilen sorular arasında yer almaktadır. İşte Manisa Spil Dağı milli parkı yol tarifi ve giriş ücreti.

Spil Dağı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Manisa Spil Dağı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Spil Dağı 1969 yılında milli park ilan edilmiştir. Park içinde bungalov ev, kamp yerleri barındırmasıyla tatil için güzel bir alternatif oluştururken birçok tarihi alana da ev sahipliği yapmaktadır. Spil Dağı'nın eteklerinde Tantal Kalesi, Magnesia Kalesi, KYbele rölyefi gibi tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Burayı ziyaret etmek isteyenler tarafından Spil Dağı Milli Parkı nerede, nasıl gidilir cevap aranan sorular arasındadır. Manisa Spil Dağı milli parkı yol tarifi ve giriş ücreti hakkında detaylar araştırılmaktadır.

Spil Dağı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir?

Manisa il merkezine yaklaşık olarak 23 kilometre mesafede olan Spil Dağı'na özel araç ile ulaşım sağlanabilmektedir. Aracınız ile Manisa'dan Spil Dağı yoluna girerek 1 saaatlik yolculuk ile milli parka ulaşabilirsiniz.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Manisa ili içerisinde yer alan ve Şehzadeler yöresinde bulunan Spil Dağına özel araç ile ulaşım sağlanabilmektedir. Spil Dağı Milli Park giriş ücretleri ise şu şekildedir:

  • Kişi başı normaL giriş ücreti: 20₺
  • Kişi başı indirimli giriş ücreti: 10₺
  • Otomobil, kamyonet, pickup, oto/moto karavan ile giriş ücreti: 60₺

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Spil Dağı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Manisa Spil Dağı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti
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