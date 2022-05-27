Spo2 Nedir, Kaç Olmalı? Kan Oksijen Doygunluğu Spo2 Ne Demek, Neden Önemli Ve Kaç Olursa Tehlikeli?

Önemli sağlık göstergelerinden bir tanesi olan Spo2 değerinin kontrol edilmesi için önceden tıbbi cihazlara gereksinim duyulmaktaydı. Fakat günümüzde Spo2 değer ölçümleri daha zarif ve daha kolay şekilde ölçülebilmektedir. Vücudumuz için önemli olan kan oksijen doygunluğu ne demek, neden önemli ve kaç olursa tehlikeli sorularının yanıtlarına birlikte bakalım...

Spo2 Nedir?

Kan oksijen miktarları insanların kanlarında bulunmaktadır ve önemi çok büyüktür. Hassas bir değer olduğu için sıklıkla ölçümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Spo2, kişilerin kan dolaşımlarında bulunan oksijen seviyesinin tanımlanması olarak bilinmektedir. Eğer bahsi geçen oksijen seviyesi düşük ise insan vücudunda belirli rahatsızlıklar baş gösterebilmektedir.

Bu rahatsızlıklardan bir tanesi ise hipoksemi yani diğer adı ile oksijen yetmezliği olarak bilinmektedir. Bu durumun tedavi edilmemesi yahut tespit edilmemesi durumunda ise ciddi sorunlar ile karşılaşılabilmektedir. Mevcut değer durumunun düşüklüğü halinde ise oksijen terapisi tedavisi gerçekleştirilir.

Spo2 Ne Demek?

Kalp atım hızının ve kan basıncının dışında, oksijen satürasyonu(kırmızı kan hücrelerinin taşıdığı oksijen adedi) muayene esnasında yapılan ilk ölçümlerden biri olmaktadır. Ayrıca Spo2, oksijen doygunluğu olarak da bilinmektedir. Bir insanın kan dolaşımındaki oksijen seviyelerini ya da seviyesini ifade etmektedir.

Kalp organı, normal şartlarda, ortalama büyüklükteki bir yetişkinin vücudu içerisinde, mevcut dokulara dakikada yaklaşık olarak 5000 ml kan pompalamaktadır ve yine bu dokulara dakikada yaklaşık olarak 1000 ml oksijen vermektedir. Eğer kanda bulunan oksijen seviyesi çok düşük ise, kişi vücudu düzgün çalışamaz ve bu duruma da hipoksemi denmektedir. Ayrıca, bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Spo2 Kaç Olmalı?

Spo2 değerinin bir insan vücudunda 90 ila 100 arasında olması uygun olarak görülmektedir. Bazı uzmanlar ise daha hassas bir ölçüm biçimi ile birlikte bu oranın 95 ila 100 arasında olmasını uygun görmektedir. Bu değerlerin altındaki seviyeler, eğer kişinin vücudunda sürekli şekilde bu seviyelerde değil ise tehlikeli olarak görülmemektedir. Fakat bu seviyenin 90 altına düşmesi çok düşük oksijen seviyesi olarak tanımlanmaktadır. Bu seviyenin 80 altına düşmesi durumunda ise kalp ve beyin başta olmak üzere birçok iç organın zarar göreceğinin ve olumsuz etkileneceğinin habercisidir.

Spo2 Kaç Olursa Tehlikeli?

Satürasyon seviyesinin sağlıklı bir bireyin vücudunda 95 ila 100 arasında olması gerekmektedir. 95 altındaki seviyeler eğer devamlı ve kalıcı değil ise normal olarak karşılanmaktadır. Fakat eğer Spo2 seviyesi 90 altında ise bu durum tehlikeli olarak görülmektedir ve 90 altında görülen seviyeler kişilerde büyük sağlık sorunları yaratabilmektedir.

Spo2 Nasıl Ölçülür?

Spo2 seviyesinin en doğru ve en etkili olarak bilinen ölçüm biçimi, arteriyel kan gazı analizi (ABG) olarak bilinmektedir. Bu şekilde kan örneğinde bulunan karbondioksit ve oksijen seviyesi ölçülebilir. ABG testinin evlerde ölçülmesi oldukça zordur. E

vlerde kullanılan yaygın yöntem ABG testinden ziyade, nabız oksimetresi kullanımıdır. Ayrıca günümüz dünyasında piyasada olan birçok akıllı saat ya da akıllı bileklik, kanda bulunan Spo2 seviyesini ölçebilmektedir.