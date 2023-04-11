Spontane Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Spontane Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilimize yerleşen yabancı sözcükler arasında en eskilerinden biri spontane sözcüğüdür. Dilimizde bu sözcüğün kullanıldığı pek çok tamlama ve kalıp oluşmuştur. Bu sebeple son zamanlarda spontane ne demek, spontan nedir, doğru yazılışı ne gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Spontane TDK sözlük anlamı ve kelime hakkında merak edilenler haberimizde.

SPONTANE NE DEMEK?

Herhangi bir dış etki olmaksızın, kendiliğinden, kendi kendine meydana gelen şeyler için kullanılır. Ancak günümüzde bu anlamı aşarak "ansızın, habersizce, plansızca" gibi anlamlar da kazanmıştır. Kelimenin bir diğer Türkçe karşılığı da "kendiliğindenlik" şeklindedir.

SPONTANE Mİ SPONTAN MI?

Kelimenin doğru yazılışı da konuyla ilgili araştırma yapanlar tarafından merak ediliyor. Kelime dilimize geçtiği şekliyle "spontane" olarak kullanılmaktadır ve doğru kullanımı da bu şekildedir.

SPONTANE HANGİ DİL?

Dilimize Fransızca'dan geçen spontane sözcüğünün kökü Latince'ye dayanmaktadır. Fransızca'da "kendiliğinden" anlamına gelen bu sözcük Latince'de sponte şeklinde yer alır ve "kendi rızasıyla, gönüllü olarak" anlamına gelir. Bu kelime, özellikle Fransızca ile etkileşimin had safhada olduğu 1930'lu yıllarda dilimize girmiştir.

SPONTANE GELİŞTİ NE DEMEK?

Spontane gelişti kalıbı genellikle aniden ve ansızın meydana gelen olaylar için kullanılır. Örneğin bir arkadaş grubunun buluşması için "spontane gelişti" denildiğinde, plansızca ve kendiliğinden oluşmak, haberleşmeden karşılaşmak anlamları çıkarılır. Spontane sözcüğü kendi kendine, bizatihi, irade dışı gerçekleşen olaylar için kullanılır. Spontane oluşan olaylarda bir dış etki yoktur.

SPONTANE YAŞAMAK NE DEMEK?

Son zamanların modalarından biri de spontane yaşama felsefesidir. "Carpe diem" yani "anı yaşa" felsefesinin bir diğer adlandırması olan spontane yaşam biçimi, kendini akışa bırakmayı ve olaylara müdahale etmeden ve büyük planlar yapmadan yaşamayı gerektirir. Bu hayat biçimini benimsemiş olanlara spontane insan adı verilir.