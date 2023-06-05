Spor Ne Zaman Yapılmalı? Kas Yapmak ve Yağ Yakmak İçin Hangi Saatte Spor Yapılır?

"Spor ne zaman yapılmalı?" diyenlere doğru yanıtların aktarılması için farklı egzersizlerin dikkate alınması gerekir. Nitekim "En etkili spor hangi saatte yapılmalı?" sorusunun yanıtları, yapılan egzersizlerin uygulanma amacına göre de şekillenir. Yürüyüş, koşu, vücut şekillendirme egzersizleri ve fitness hareketleri göz önünde bulundurulduğu zaman "Kas yapmak ve yağ yakmak için hangi saatte spor yapılır?" sorusu daha kapsamlı bir şekilde yanıtlanabilir.

Spor Ne Zaman Yapılmalı?

Gün içerisinde ne zaman spor yapılması gerektiğine yönelik pek çok farklı görüş mevcuttur. Bu konuda net bir bilgiye ulaşılamamasının temel nedeni ise hangi amaçla spor yapıldığının değişkenlik gösterebilmesidir. Bununla birlikte hangi egzersizlerin uygulandığı da spor yapmak için uygun olan saatin belirlenmesinde etkili olabilir. Dolayısıyla "En etkili spor hangi saatte yapılmalı?" diyenlere yanıt verilirken hem genel görüşlerin hem de egzersiz türlerinin dikkate alınması gerekir. Böylelikle spor yapmak için ideal olan saatler detaylı bir şekilde incelenebilir. Farklı spor egzersizlerinin gün içerisinde ne zaman yapılması gerektiğine yönelik olan bilgiler aşağıdaki gibidir:

06.00 ve 09.00 saatleri arasında yürüyüş yapmak, gün içerisinde daha zinde olunmasını destekleyebilir.

Kilo vermek ve yağ yakmak amacıyla uygulanan spor egzersizleri, kortizon seviyesi yükseldiği için sabah uyanıldıktan sonra 45 içerisinde yapılabilir.

Vücudun en yüksek performans seviyesine ulaştığı bilinen öğleden sonra saatlerinde, özellikle kas kütlesini artırmak amacıyla yapılan spor egzersizleri uygulanabilir.

Akşam saatlerinde spor yapmayı tercih eden bireylerin yemekten en az bir saat sonra yürüyüş, koşu ya da yoga gibi egzersizleri uygulamaları mümkündür.

Kas Yapmak ve Yağ Yakmak İçin Hangi Saatte Spor Yapılır?

Kas yapmak için vücut geliştirme hareketleri uygulanırken, yağ yakmak amacıyla kardiyo egzersizleri yapılabilir. Dolayısıyla kilo vermeyi veya kas kütlesini artırmayı hedefleyen bireylerin farklı egzersizleri uygulamaları söz konusudur. Bununla birlikte oluşturulan spor programlarının içeriğine göre çeşitli egzersizlerin farklı saatlerde uygulanması mümkündür. Yağ yakmak isteyen bireylere genel olarak sabah saatlerinde spor yapmaları önerilir. Kas kütlesini artırmak ve vücudunu şekillendirmek isteyen kişilerin ise öğleden sonra veya akşam üstü saatlerinde egzersiz yapmaları uygundur. Bununla birlikte bir spor programına sahip olan bireylerin belirli egzersizleri hangi saatte uygulamaları gerektiği konusunda bir kişisel antrenöre danışmaları tavsiye edilir.