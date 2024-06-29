Spor okullarının açılışı renkli başladı

Bahçelievler Stadyumu'nda, GSB Spor Yaz Okulları ve GSB Engelsiz Yaz Spor Okulları Açılış Şenliği düzenlendi. Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır konuşma yaptı. Şenlikte çok sayıda öğrenci, veli ve davetliler de yer aldı.



"SON 5 YILDA 10 MİLYON ÇOCUĞUMUZA YÜZME ÖĞRETTİK"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son yıllarda yapılan çalışmalara değinerek "Türkiye, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 22 yıldır spor tesisleri, stadyumlar, spor salonları yüzme havuzlarına büyük yatırımlar yaptık. Ve bunun sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Yine Gençlik ve Spor bakanlığı olarak "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" yaparak son 5 yılda 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Herkesi yüzme havuzlarına bekliyoruz. Herkesi spor salonlarına bekliyoruz. Herkesi sahalara bekliyoruz. İstanbul'da, Valimizle beraber okul spor kulüpleri kurduk. Onlarla beraber pek çok aktiviteler yaptık. Sporu tabana yaymaya devam ediyoruz. Yine gençlik gençlik merkezlerimizden, sayısı 500, yaz okulu açıyoruz. Velilerimiz dinlesin, çocuklarınızı getirin; orada müzik, drama, tiyatro gibi çeşitli etkinlikler var. Dene-yap atölyeleri her zaman hazır. Gençlerimizin evde oturmasını istemiyoruz. Çocuklarımızın evde oturmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"50 GENÇLİK KAMPIMIZDA 250 BİN GENCİ MİSAFİR EDECEĞİZ"

Bakan Bak, bu yıl da gençlere yönelik seyahat ve spor etkinliklerinin devam edeceğini vurgulayarak "Bu sene Gençlik ve Spor bakanlığı olarak gençlik kamplarımızı başlattık. 50 tane gençlik kampımızda bu yıl yaklaşık 250 bin gencimizi misafir edeceğiz. Onlarla beraber Türkiye'nin 4 bir yanındaki kamplarda yaşamla ilgili, paylaşma ile ilgili, hayatla ilgili, sosyalleşme ile ilgili pek çok projeyi gerçekleştireceğiz. "Seyahatsever" projemizi başlatıyoruz. Seyahatsever ile geçen yıl yaklaşık 150 bin gencimiz çeşitli illere giderek Kredi Yurtlar Kurumunda misafir oldular, ücretsiz olarak. Yine bu aktiviteyi de devam ettireceğiz. Buradan bir davet de yapmak istiyorum. Basketbolda U-17 Basketbol Şampiyonası Türkiye'de, İstanbul'da yapılacak. Yarın akşam U-17 Türkiye Basketbol Milli Takımı'nın maçı var. Hepinizi Sinan Erdem'e bekliyoruz" dedi.

"SPOR, GELECEK NESİLLERİ YETİŞTİREN 4 PARAMETREDEN BİRİ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da gençleri spora teşvik ederek "Bir yaşam biçimi olmalı spor. Sadece belli yıllarda değil, okul hayatında, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede değil. Belli bir yaşam biçimi olması gerekiyor. İşte biz de, bu düşünceyle Bahçelievler Belediyesi olarak, geldiğimiz günden beri sporun sporcunun yanında olduk. Spor kulüplerimizi destekledik. Çocuklarımıza, miniklerimize, gençlerimize ve büyüklerimize spor yaptırmak için uğraşıyoruz. Bunun geleceğin nesillerinin yetişmesi için gerekli 4 parametreden bir tanesi olduğunu bildirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi eğitim, ilk parametre. İkinci sanat, üçüncüsü vicdan, bir iyilik fikri ile yetişmek. Dördüncüsü ise spor" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ ENGELLE MÜCADELE ETMESİNİ BİLEN NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise "Biz Gençlik ve Spor bakanlığı olarak, sporcu bir Cumhurbaşkanı, sporcu bir Gençlik ve Spor Bakanının ekibi olarak; sporla büyüyen sporla yetişen bir nesil yaratmak istiyoruz. Biz olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları yetiştirmek istiyoruz. Biz aynı zamanda geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu doktorlarını, sporcu öğretmenlerini yetiştirmek istiyoruz. Ayakları üzerinde dimdik duran, her türlü engelle mücadele etmesini bilen dünyanın beşten büyük olduğunu bilen nesiller yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.