Srinivasa Ramanujan Kimdir? Ramanujan Sayısı Nedir, Matematiğe Katkıları ve Çalışmaları Neler?

Gelmiş geçmiş en iyi matematikçilerden biri olarak kabul edilen Ramanujan matematiğe katkıları sebebi ile günümüzde dahi hala bilinmekte ve hayatı ile çalışmaları hala ilgi görmektedir. Ayrıca, günümüz yüzyılı matematiğinin bile temel taşlarını oluşturabilmiş çalışmaları sayesinde Ramanujan formülleri çok dikkatlice araştırılarak öğrenilmek istenmektedir.

Srinivasa Ramanujan Kimdir?

Srinivasa Ramanujan, Hintli matematikçidir. Sayı teorisi, matematiksel analiz ve sürekli kesirlere mühim katkılarda bulunmuş ve detay bilgiler eklemiştir. Ramanujan'ı matematik bilimi tarihi içerisinde benzersiz yapan özellik ise, eğitim almamış olmasına karşın, kendi çalışkanlığı, merakı, ilgisi ve matematiksel zekası ile biliniyor olmasıdır. Ramanujan Güney Hindistan bölgesinde oldukça mütavazı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ramanujan küçük yaşlarından itibaren çok zeki bir çocuk olduğunu kanıtlamaya başlamıştır. İlkokulu bitirerek, 13 yaşında iken S.L Loney elinden yazılmış bir trigonometri kitabı bularak, bu kitap üzerinde profesyonelleşmiştir. Bu kitabın ardından ise; "A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics" kitabı üstünde de çalışmaları olmuştur. Ramanujan ergenliğinde; Bernoulli sayılarını bilmekte ve 15 ondalık basamağa değin Euler-Mascheroni sabitini hesaplayabilmekte idi. Kendisini bütünüyle matematik bilimine adamış olan Ramanujan, matematik dışındaki dersleri ile alakadar olmadığı için üniversite eğitimini bitiremedi. Senelerde devam eden savaşımının sonrasında, ilk makalesini "Hint Matematik Derneği" isimli dergide yayımlamayı başarmıştır. Belli bir zaman sonra, ünlü matematikçi olan G. H. Hardy'e yazıp yolladığı mektup sonrasında aldığı cevap üstüne, İngiltere'ye taşınmıştır ve bir yandan da öğrenimini devam ettirmeye ve de bir taraftan ise matematik bilimi üstüne çalışmaya başlamıştır. Matematik alanı üzerinde, çözümü olanaksız olduğu düşünülen çeşitli teoriler ortaya koyan Ramanujan, verem hastalığına yakalanarak 32 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Ramanujan Sayısı Nedir?

Bilinen en ünlü Ramanujan teorileri arasında, bir diğer ismiyle sihirli sayı olarak da isimlendirilen, ''1729'' sayısı bulunmaktadır. İki değişik sayı kümesinin, küplerinin toplamı olarak belirtilebilen en küçük şekildeki sayıdır. Bu durum, örnek olarak şu şekilde verilebilir;

1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3

Bu sayı ayrıca; ''Hardy-Ramanujan'' sayısı olarak isimlendirilmektedir. Ayrıca bir doğal sayı olan 1729 sayısı, 1728 sayısından hemen sonra gelmektedir ve 1730 sayısının hemen önünde bulunmaktadır. Bilindiği üzere bu sayı bir taksi sayıdır. İngiliz matematikçi deha, G. H. Hardy'nin hastanede iken, Srinivasa Ramanujan'ı görmeye gittiği zamanki anekdotundan hemen sonra farklı biçimlerde Ramanujan sayısı ve Ramanujan-Hardy sayısı olarak da bilinir.

Srinivasa Ramanujan'ın Matematiğe Katkıları ve Çalışmaları Nelerdir?

Pek sessiz ve mütevazı bir çocuk olduğu ifade edilen Ramanujan; matematik merakını ve ilgisini yaşadığı bölgede bulunan Kumbakonam'da bulunan bir tapınakta matematik kitaplarını inceleyerek daha da geliştirmiştir. Srinivasa Ramanujan 12 yaşında iken, aritmetik seriler, kübik denklemler ve geometrik seriler üstünde çalışmış ve inanılmaz bir biçimde matematiğe yakınlaşmıştır. İlerleyen yaşlarında ise bilindiği üzere, Ramanujan'ın teta fonksionu, Fizik alanındaki sicim teorisinin ana merkezinde yer almaktadır. Ramanujan'ın teorilerinin en bilinenleri arasında ise; 1729 sayısı (sihirli sayı) bulunmaktadır. 15 yaşında iken Ramanujan; kübik bir denklemin çözümünün nasıl olacağını gösterebilmiştir ve ayrıca ikinci dereceden olan çeşitli denklemleri çözebilmek adına kendi tekniğini geliştirerek matematik bilimine önemli bir katkı daha sunmuştur. Ayrıca π sayısının var olan değerine sahip olabilmek adına, geliştirdiği formuller de günümüzde halen bilinmektedir. Ayrıca oldukça mühim olan bir diğer katkı ise; Hardy ve Ramanujan'ın, bir doğal sayı ayrıştırma sayısını hesaplayabilmek için geliştirdikleri bir yöntemin var olmasıdır.