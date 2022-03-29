Srs Nedir? Srs Işığı Neden Yanar, Ne İşe Yarar?

Teknolojinin günden güne gelişmesiyle beraber yeni nesil otomobillerde birçok güvenlik sistemleri mevcuttur, bu güvenlik sistemleri hem insan hayatı güvenliğini sağlamak hem de oluşabilecek kazaları ve hasarları en aza indirmek gayesiyle geliştirilmiştir. Peki, SRS airbag sistemleri ne işe yarar? İşte ayrıntılar...

SRS Nedir?

SRS, İngilizce " Suplementary Restraint System" teriminin kısaltmasıdır. Dilimizde "tamamlayıcı güvenlik sistemi" anlamına gelen SRS, otomobilin bilgisayarı ile kontrol edilen ayrıca emniyet kemeri ile senkronize çalışan bir güvenlik sistemidir.

Otomobilin şiddetli bir çarpışması anında emniyet kemerleri kilitlenir ve SRS sistemi devreye girerek hava yastıkları açılır.

SRS Işığı Neden Yanar?

SRS ışığı otomobilin ilk çalıştığı süre içinde yanması normaldir, çünkü aracın bilgisayarı donanımların çalışıp çalışmadığını kontrol eder. SRS ışığı yandıktan kısa bir süre sonra sönmüyorsa yahut araç seyir halindeyken SRS ışığı yanıyorsa otomobilin airbag sistemlerinde bir arıza olduğunu haber veriyordur.

Bu arıza sıklıkla aracın bilgisayarından, aküsünden veya hava yastıkları sisteminin bağlı olduğu kablolardan kaynaklanır. Böyle bir durumda en sağlıklısı otomobili en yakın servise kontrol ve bakıma götürmektir.

SRS Sistemi Ne İşe Yarar?

SRS güvenlik sistemi emniyet kemerine ilaveten yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla mühendisler tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. SRS, otomobilin olası bir çarpışma anında saliseler içinde emniyet kemerlerini kilitleyip hava yastıklarının açılmasını sağlar ve araç içindeki insanların savrulmalarını, yaralanmalarını ve olası üzücü kayıpları olabildiğince en aza indirir.

Unutulmaması gereken şey, hava yastıklarının tam koruma sağlaması için emniyet kemerlerinin mutlaka ama mutlaka takılı olmasıdır çünkü bu güvenlik sistemi emniyet kemeri ile senkronize çalışan bir sistemdir. Emniyet kemerinin takılı olmadığı durumlarda çarpışma anında açılan hava yastığı kapaklarının savrulmayla birlikte yolcuyla büyük zararlar verebilir. Yinelemekte fayda var, emniyet kemeri hayat kurtarır.