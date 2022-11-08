ST Ne Demek? Snapchat’te ST Kısaltması Nedir, ST Yapmak Ne Anlama Gelir?

Snapchat'te başlayan ve pek çok sosyal medya uygulamasına yayılan ST yani streak ifadesi son günlerde araştırılanlar arasına girdi. Uygulama kullanıcılarının karşılıklı etkileşimine bağlı olarak açığa çıkan bu özellik, ST ne demek, neyin kısaltması gibi sorularla inceleniyor. Ayrıca Snapchat'te ST kısaltması nedir, ne anlama gelir soruları da araştırılıyor. İşte snap streak emojileri ve bu özellik hakkında merak edilenler.

SOSYAL MEDYADA ST NE DEMEK?

Sosyal medyada kullanılan terimler arasında en çok Snapchat terimleri dikkat çekiyor. ST kısaltması da bu terimler arasında "streak" kelimesinin kısaltması olarak yer alıyor. Streak kelimesi Snapchat ile ortaya çıkmıştır ve zamanla Instagram için de kullanılmaya başlamıştır. 3 gün art arda süren karşılıklı etkileşimi anlatmak üzere kullanılan bu ifade, snap streak olarak da adlandırılmaktadır.

SNAPCHAT'TE ST NE DEMEK?

Snapchat'te ST kısaltmasının açılımı streak şeklindedir. Streak, iki kullanıcının birbirlerine 3 gün boyunca, 24 saatten daha uzun süre ara vermemek kaydıyla video ya da fotoğraf göndererek sohbet etmesini ifade eder. Bu kullanıcıların karşılıklı etkileşimde bulunması ve streak eylemini gerçekleştirmesi durumunda kullanıcı adının yanında art arda konuşulan gün sayısı ve alev emojisi oluşur.

SNAP STREAK EMOJİ ANLAMLARI

Uygulamada pek çok emoji yer alsa da streak özelliğinde birkaç emoji yer almaktadır. Bu emojiler ST sürecine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İfadelerin anlamları ise şu şekildedir:

Ateş emojisi: Arkadaşınız ile Snapstreak içerisinde bulunduğunuzu ifade eder. Arkadaşınızın kullanıcı adının yanında bu emoji gözükür.

Kum saati emojisi: Bitmek üzere olan bir Snapstreak içerisinde olduğunuzu belirtir ve 4 saat içerisinde fotoğraf ya da video yollamamanız halinde sıfırlanır.

Dağ emojisi: Henüz Snapchat resmi olarak açıklamamıştır ama uzun bir Snapstreak'ta bulunan kişilerin bunu gördüğü ifade ediliyor.

100 emojisi: 100 emojisi ise 100 gün art arda Snapstreak içerisinde bulunduğunuzu belirtir.

ST ATMAK NE DEMEK?

Sosyal medya kullanıcılarının sevdiği özelliklerden biri olan streak ya da ST, 24 saati aşmayan karşılıklı fotoğraf ya da video paylaşımı ile gerçekleşir. Bir kullanıcı, kendisine atılan bir fotoğrafa ya da videoya 24 saati geçirmeden benzer şekilde yanıt verir ve bunu 3 gün boyunca devam ettirirse streak gerçekleşmiş olur.