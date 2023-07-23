Stajla iş dünyasıyla erken tanışın

Staj iş hayatının hafifletilmiş halidir. Gelecekteki mesleğinize, sektörde nerede yer almak istediğimize karar vermenizi sağlayan süreçlerdir. Her yaz dönemi ayrı ayrı yapabileceğiniz gibi tek bir yaz döneminde hepsini birden yapabilirsiniz. Bölümlere göre değişen stajlar sizi iş hayatına hazırlar. Yönetim derslerini severken aslında üretim bölümünde staj yaparken daha çok sevmiş olabilirsiniz. Okulda öğrendiğiniz teorik bilgileri staj süresince pratiğe dönüştürme şansınız olur. Staj yaptığınız firmanın büyüklüğü, yıllık cirosu, ihracat listesindeki sırası, yenilikleri ne kadar önemliyse orada size gösterilen işletme, içinde yer aldığınız koşullar ve staja devam etmeniz çok daha önemlidir.Stajınızı okulun belirlediği süreyle sınırlı tutmayın. Gönüllü stajlar da yapın. Bölümünüzdeki kulüplerin konuşmacı ya da katılımcı olarak davet ettiği şirket sahipleriyle iletişime geçin, Okuldaki hocalarınızla da iletişime geçip farklı şirketlerin farklı projelerinde dönemsel olarak yer alabilirsiniz. Ne kadar çok staj yaparsanız o kadar fazla deneyim sahibi olursunuz.Staj mülakatı normal bir iş mülakatından çok da farklı değil. Burada mantık neye başvurduğunuzu anlayıp, o işin senden beklentilerini bulabilmek. Bunlar hem teknik anlamda hem de o işin yapılmasında gerekli olan davranışsal yetenekler olacak. Örneğin, takım çalışması, liderlik özellikleri gösterme, değişimi yönetme. Mülakatın içeriği de bu özellikleri anlamaya yönelik olacak. Amaç sizin o işe uygun olup olmadığınızı anlamak. Bunun için yöneltilen sorulara hayatındaki tecrübelerden, genel karakter yapınızdan örnekler vererek cevap verin.1-Mezun olduktan sonra seçmeyi düşündüğün meslek hakkında sahada bilgi toplamak, size uygun olup olmadığını anlamak için çok iyi fırsat. 2-Her ne kadar bir teknik meslek her firmada ve endüstride kendini pratiğe farklı dökse de, yine de sana zengin bir genel bilgi verecektir ki bu da neyi istemeye devam edip etmeme konusunda oldukça fikir kazandırır. 3-Stajda kazanılan tecrübe mezun olduktan sonra iş arayışında çok yararlı olacak. İşverenler herzaman tecrübe kazanmış birini kazanmamışlara tercih eder. 4-Stajda kazanılan tecrübe sadece meslek tecrübesi değil, hayat tecrübesi. Stajda kazandığın iletişim, karar verme, problem çözme gibi halk dilinde hayat tecrübesi olarak gecen -aslında duygusal zekâ yetkinlikleri olan- birçok özelliğe katkıda buluyor. Bu nitelikler meslek değiştirsen bile kariyer yolunuzda çok faydalı olacak.Bir stajyer olarak birçok yeni insanla tanışırsınız. Kurduğunuz bağlantılar çalışmayı düşündüğünüz alandaki iş fırsatlarından haberdar olmanızı sağlar. Bunun gelecekte büyük faydaları vardır. Öte yandan staj için genel olarak ücret ödenmese bile ücretli stajlar da vardır. Bu da potansiyel kariyeri denemek ve yeni becerilen edinmenin yanı sıra bir de para kazandığınız anlamına gelir. Ayrıca, staj süresince diğer çalışanlara sağlanan imkânlardan da faydalanabilirsiniz. Ayrıca staj yapılan şirket ya da kurumların yöneticileri mezun olduktan sonra sizin için tavsiyede bulunabilir. Özgeçmişine bu profesyonellerin isimlerini referans olarak yazabilirsin.