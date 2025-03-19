Staj yapmak, hemen hemen her öğrencinin öğrenim süresinde karşılaştığı bir prosedürdür. Stajı gerçekleştirme aşamasında stajyer olarak anılırlar. Bu kelimenin pek çok yerde yanlış kullanımı ile karşılaşılmıştır. Stajyer nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı stajyer mi stajer mi gibi soruların yanıtları verilerek doğru cevaba ulaşım sağlanabilir.

Stajyer Nasıl Yazılır?

Staj yapan kimselere verilen isim stajyerdir. Doğru yazımı ise; stajyer olarak bilinir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Stajyer Mi Stajer Mi?

TDK'ye bakıldığında kelimenin doğru yazılışı "stajyer" şeklindedir. Karşılaşılan stajer, stacyer gibi çeşitli kelimeler, yanlış yazılımış kelimelerdir. Aşağıdaki örneklerde kelimenin doğru yazılışı net şekilde verilmiştir.