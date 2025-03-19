Stajyer Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Stajyer Mi Stajer Mi?
Günlük hayat içerisinde sıkça kullanılsa da, yazımı karıştırılan pek çok kelime vardır. Temel anlamda herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemine staj adı verilir. Bu stajı gerçekleştiren kişilere ise stajyer denir. En fazla yazım hatası yapılan kelimelerin başında da bu sözcük gelir. Dili doğru kullanmak ve yazım hatası yapmamak için stajyer nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı stajyer mi yoksa stajer mi gibi soruların yanıtının bilinmesi gerekir.
Staj yapmak, hemen hemen her öğrencinin öğrenim süresinde karşılaştığı bir prosedürdür. Stajı gerçekleştirme aşamasında stajyer olarak anılırlar. Bu kelimenin pek çok yerde yanlış kullanımı ile karşılaşılmıştır. Stajyer nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı stajyer mi stajer mi gibi soruların yanıtları verilerek doğru cevaba ulaşım sağlanabilir.
Stajyer Nasıl Yazılır?
Staj yapan kimselere verilen isim stajyerdir. Doğru yazımı ise; stajyer olarak bilinir.
TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Stajyer Mi Stajer Mi?
TDK'ye bakıldığında kelimenin doğru yazılışı "stajyer" şeklindedir. Karşılaşılan stajer, stacyer gibi çeşitli kelimeler, yanlış yazılımış kelimelerdir. Aşağıdaki örneklerde kelimenin doğru yazılışı net şekilde verilmiştir.
- Benim kızım bu sene eczanede stajyer olarak çalıştı.
- Mezun olduktan sonra stajyer olarak ilk işine başladı.
- Stajyer olarak başladığı ajans hayatında, istediği konuma çok hızlı gelmişti.
- Stajyer olduğuna çok şaşırmıştım çünkü bir stajyere göre fazla bilgiliydi.
- Çalışma hayatına atıldığı ve stajyer olarak görev aldığı için çok mutluydu.