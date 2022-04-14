Standart Sapma Formülü Nedir? Standart Sapma Nasıl Hesaplanır?

Standart sapma çok sayıda matematiksel işlem için kullanılmaktadır. Standart sapma hesaplaması yapabilmek için gerekli olan bir diğer kavram ise varyanstır. Bu sistem sayesinde ortalama değerin çevresinde dağılım ölçülebilir. Standart sapma varyansın karaköküdür. Standart sapma özellikle istatiksel analiz süreçlerinde oldukça işlevseldir. Bu noktada nasıl hesaplandığı ve formülün ne olduğu gibi konu başlıkları çok fazla merak edilir.

Standart Sapma Formülü

Standart sapma, verilerin, bilgilerin veya değerin aritmetik ortalamadan sağma karelerin karekökü olarak tanımlanmaktadır. Sigma harfi ile gösterilir. Belli bir formüle dayanmaktadır. S harfi ile ifade edilir. Getiri ve tahmini getiri arasındaki farkın karesi ve sonuç olasılık ile çarpılır. Kaç senelik veriye ihtiyaç varsa buna bölünür. Bu şekilde bir hesaplama yapılmaktadır.

Standart sapma değerin ortalamaya yakınlığını ölçmeye yarar. Ortalamaya yakınlık azaldıkça standart sapma artar. Veri kümesindeki elemanların değerinin ortalamaya olan yakınlığı ters orantılıdır.

Standart sapma kavramı istatistik ile alakalı araştırmalar için son derece önemli bir tanımlayıcıdır. İstatistiksel analiz raporlarında çok sık kullanılır. Eski değer almaz. Aykırı ve uç değerlerden çok fazla etkilenir. Değişken bir ölçü birimi içermektedir.

Standart Sapma Formülü Nasıl Hesaplanır?

Standart sapma hesaplaması için öncelikle sizlere ifade ettiğimiz işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu sayede standart sapma konusunu daha iyi idrak etmek söz konusu olacaktır.

İlk olarak veri kümesinde yer alan sayıların aritmetik ortalaması alınması gerekmektedir.

Her bir sayı, bulunan aritmetik ortalama değerinden farkı hesaplanmaktadır.

Bulunan karelerinin hepsinin karesi hesaplanır.

Bulunan farkların kareleri toplanmaktadır.

Elde edilen toplam, serideki eleman sayısının -1'ine bölünür

Sonucun karekökü alınarak standart sapma hesaplanır

Standart sapma sayesinde elimizde verilen aritmetik ortalamaya olan yakınlığı hesaplanır. Standart sapma küçük olursa, ortalamaya olan yakınlığı ortaya çıkar. Tam tersi üzerinden de standart sapma yüksek olursa, standarttan çok sapıldığı ve ortalamaya yakın olmayan değerlerin olduğu gösterilir.

İstatistik için son derece kıymetli olan bu değişkenlik ölçüsü olan standart sapma pek çok kaynakta standart hata ile karıştırılmaktadır. Standart hata parametre tahmincisi değişkenliğini ölçümlemede kullanılır.