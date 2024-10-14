Stanford, Türk öğrencilerden ilham alacak

Dünyanın en iyi universitelerinin başında gelen Stanford, Türk öğrencilerin projelerini hayata geçirecek. Geçtiğimiz aylarda Stanford Üniversitesini ziyarete giden Bilfen Liseleri öğrencileri burada çeşitli projeleriyle ilgili üniversite yetkilileriyle görüştü. Öğrencilerin fikirlerinden oldukça etkilenen akademisyenler bu projeleri hayata geçirmek için harekete geçti. Bilfen Liseleri ile Stanford Health Care Merkezi arasında başlayan iş birliği çerçevesinde Stanford Health Care Merkezi yöneticilerinden bir grup da geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Bilfen Liselerinin farklı illerinde yer alan kampüslerinde eğitim gören yaklaşık 3 bin öğrenci ile buluştu.Bu buluşmalarda sağlık alanında inovatif projeler geliştirmenin yolları tartışıldı ve öğrencilere bu konuda ilham verici fikirler sunuldu. Böylelikle öğrenciler, projelerini geliştirerek Stanford'da sunum yapma ve uluslararası platformlarda fikirlerini paylaşma fırsatını yakalayacaklar. En başarılı projeyi geliştiren öğrenciler ise Stanford'da yaz stajı yapma imkânı kazanacak.Stanford Üniversitesi lise öğrencileriyle ilk kez böyle bir işbirliği yapıyor. Daha önce dünyanın herhangi bir ülkesiyle böyle bir proje hayata geçirilmedi. Süreç boyunca Stanford Health Care Merkezi yöneticileri öğrencilere bire bir mentörlük sağlayacak, Bilfen öğretmenleri ise stratejik rehberlik sunarak projelerin geliştirilmesine katkı verecek. Bu iş birliği, gençlerin sağlık sektöründe yenilikçi projeler üretmelerine ve uluslararası arenada dikkat çeken sunumlar yapmalarına olanak tanıyacak. Bilfen'li öğrenciler, bu süreçte hem sağlık alanındaki potansiyellerini keşfedecek hem de kariyer hedeflerine sağlam adımlar atma fırsatını bulacaklar.Sürecin gelişimini SABAH'A anlatan Stanford Health Care Merkezi yöneticileri "Öğrenciler bize ziyarete geldiklerinde biz onlara bir sunum yapmıştık. Sonra onlar kendi fikirlerini ve projelerini fikir almak için bize anlattı. Doğrusu lise seviyesindeki öğrencilerden böyle projeler hiç beklemiyorduk. Çok şaşırdık. Türk öğrencilerin seviyeleri çok yüksek. ABD'deki lise öğrencilerine 'Hadi bir proje geliştirin' deseniz çok basit şeyler ortaya çıkarırlar, kağıttan kuş yaparlar. Türk öğrenciler gerçekten çok bilimsel projeler ortaya çıkarıyor" dedi.