STAR Burs Programı nedir? TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamı, süresi ve miktarı ne kadar?

Dünya genelinde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin araştırma projelerinde görev alan Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları desteklemek amacıyla TÜBİTAK aracılığıyla yapılan STAR (Stajyer Araştırmacı Burs Programı) ile ilgili detaylar merak edilerek "STAR Burs Programı nedir, kapsamı, süresi ve miktarı ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor.
TÜBİTAK STAR burs programı ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
TÜBİTAK resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle;
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirlenen yeni tip koronavirüs (COVID-19) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına almıştır. Özellikle, 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı ya da bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde hayati tehlike riskini artırmaktadır. Hastalığın toplumda kontrolsüz yayılımının engellenmesi, toplum sağlığının korunması, sosyal izolasyon altındaki vatandaşların desteklenmesi, salgının olumsuz ekonomik etkilerinin ve sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması için koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım, hasta takip uygulamaları vb. konulardaki ihtiyaçların karşılanmasına gerek duyulmaktadır.
Bu programın amacı, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alan Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmek ve desteklemektir. Ayrıca program kapsamında desteklenen öğrencilerimizin bu çalışmalarının üniversitelerinde zorunlu staj olarak değerlendirme durumu üniversitelerine bağlıdır.
Program kapsamında, COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerinde (dezenfektanlar, maske, koruyucu kıyafetler, doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları vb.) görev alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar için burs desteği sağlanacaktır.
Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak maksimum 12 aylık süre sonunda sona erdirilir. Görev alınan projenin durumuna göre süre uzatımı yapılabilir. Burs ödemeleri bursiyerin projeye dahil olduğu tarihte başlar, proje süresi boyunca devam eder. Proje devam ederken bursiyerlerin öğrenimini tamamlamış olması burs ödemesine engel olmaz.
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, GYK kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3'er aylık dönemler şeklinde yapılabilir.
Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarları;
TÜBİTAK'ın desteklediği diğer projelerde görev alan bursiyerlerin, bu program kapsamında da desteklenmesi durumunda verilecek burs miktarları yukarıdaki miktarlara tamamlanır.