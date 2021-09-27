STAR Burs Programı nedir? TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamı, süresi ve miktarı ne kadar?

Dünya genelinde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin araştırma projelerinde görev alan Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları desteklemek amacıyla TÜBİTAK aracılığıyla yapılan STAR (Stajyer Araştırmacı Burs Programı) ile ilgili detaylar merak edilerek "STAR Burs Programı nedir, kapsamı, süresi ve miktarı ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor.

STAR BURS PROGRAMI NEDİR, KAPSAMI, SÜRESİ VE MİKTARI NE KADAR?

TÜBİTAK STAR burs programı ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;