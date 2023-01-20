STEM Nedir? STEM Eğitimi Ne İşe Yarar, Açılımı ve Kapsamı Ne, Kaç Yaşında Başlar?

Çok yönlü kazanımlar sunan bir model olan STEM, psiko-sosyal becerilere yönelik faydalar da getirmesiyle birlikte birçok eğitim kurumunun tercih ettiği bir sistem haline gelmiştir. Eğitimcilerin ve velilerin sıklıkla gündemine aldığı STEM eğitimi, beraberinde ne olduğu, ne işe yaradığı gibi soruları da getirmektedir. Peki çocuk gelişimi ve eğitimi açısından önemli bir yere sahip STEM açılımı nedir ve kaç yaşında başlar. Haydi okuyalım.

STEM Nedir? Açılımı ve Kapması nedir?

STEM eğitimi, öğrencilerin bilimi anlama ve uygulama şekillerini geliştirmek için tasarlanan Yeni Nesil Bilim Standartları ile vurgulanmaktadır. Bilim (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematiğin (math) baş harflerinin kısaltmasıyla oluşur. STEM, akademik kavramların gerçek dünya dersleriyle birleştirildiği, öğrenmeye yönelik disiplinler arası bir yaklaşımdır ve öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği sınıf ve gerçek dünya arasında bağlantı kuran bağlamlarda uygulamasını amaçlamıştır. İlgili 4 alanın birlikte öğretilmesi ve kazanım sağlayacak şekilde uygulanmasıyla, okul öncesi dönemden başlamak üzere lise öğrenimine kadar uzanan STEM etkinlikleri, gerek müfredat dâhilinde, gerekse müfredat dışı şekilde uygulanabilen bir yaklaşımdır. Anlamlı bir öğrenme ve çağımızın bilgi ve becerilerine aşina olmayı da kapsamaktadır. Stem'in temelinde, Günümüzde saydığımız bu 4 alan dışında sanat da STEM uygulamalarına katılarak STEAM kavramını ortaya çıkarmıştır.

Stem, öğrencilerin hayatlarında kullanabilecekleri bilgi ve uygulamaları sunarak anlamlı bir öğrenme amaçlar. Çocuklar ve öğrenciler STEM bilgisine sahip olarak fen bilimlerinde geçerli olan bilgileri erken yaşta öğrenirler. Ayrıca bu bilgi akışının bir getirisi olarak bazı becerilere de sahip olurlar. Yine sanatın da çok yönlü özelliğini keşfederek tasarım ve yaratıcılık konusunda teorik ve uygulanabilir bilgilere erişirler. Stem'in temeldeki hedefi de budur: çocukların çok yönlü gelişim göstermeleri ve hedefledikleri kariyeri kendi uygulamalarıyla keşfetmeleridir.

STEM Eğitimi Neden Önemlidir?

STEM eğitiminin önemi, toplumun teknolojik ve bilimsel ilerlemelerine bağlıdır. Amerika'da yer alan Ulusal Bilim Vakfı, öğrencilerin bilgi odaklı çağda başarılı olabilmeleri için STEM konularında güçlü bir temele ihtiyaç duyacaklarını savunmaktadır. STEM eğitiminin uygulanmasıyla her öğrenciye yaratıcılığını kullanma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme gücü verdiği iddia edilir. Bu eğitimher yaştan ve geçmişten öğrenciler için geniş bir alanı kapsamaktadır. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna veya benzer sorunlara sahip öğrenciler, robotik veya bilgisayar programlama projelerini içeren uzun ve karmaşık görevleri tamamlama yeteneği gibi STEM eğitiminin sağlayacağı faydalardan yararlanabilir. STEM eğitimi bu öğrenciler için çok uygun bir ortam olan ve yaratıcı düşünmeye teşvik eden uygulamalı etkinlikleri içermektedir.

STEM eğitiminin çocuklar üzerindeki yararı şunlardır;

Problem çözme becerilerini geliştirir

Çocukların bir ders kitabından ezberlemek yerine kavramları pratik bir şekilde anlamalarını sağlar

Yaratıcılığı ve yenilikçi becerileri geliştirir

Kararlılığı teşvik eder

Çocukların engellerle karşılaştıklarında direnç geliştirmelerine izin verir ve onlara başarısız olmayı da öğretir

Alışılmışın dışında ve yaratıcı düşünceyi geliştirir

Sosyal iş birliğine ve ekip çalışmasına teşvik eder

STEM Eğitimiyle Elde Edilen Beceriler Nelerdir?

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi, gelecek nesilleri kariyerlerinde başarılı olmaları için hazırlamaya önem verir ve STEM eğitiminden kazanılan beceriler, bu eğitimle ilgili alanlarda başarılı olmak için gerekli olanların ötesine geçirir. Herhangi bir sektöre giren çeşitli ilgi alanlarına sahip çocukların başarılı olmalarını sağlayan değerli becerilere sahip olmaya hazırlayan bu sistemle öğrenciler daha özgüvenli olmaktadır. 21. yüzyıl becerileri, medya ve teknoloji okuryazarlığı, üretkenlik, sosyal beceriler, iletişim ve esneklik içermektedir ve STEM eğitimi aracılığıyla edinilen diğer beceriler arasında problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, merak, karar verme, liderlik, girişimcilik, başarısızlığı kabul etme ve daha fazlası yer alır. Çocuklar tarafından düşünülen gelecekteki kariyer yolu ne olursa olsun, bu beceriler onları yenilikçi olmaya hazırlamak için önem taşımaktadır.