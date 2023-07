Stephen Hawking Kimdir? Stephen Hawking Kitapları, Sözleri, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Stephen Hawking kimdir sorusunu basit şekilde cevaplamak mümkün değildir. Yazar kişiliği ile de ön plana çıktığı için Stephen Hawking kitapları bir çok dile çevrilmiştir. Sinir sistemi felç olsa da zihinsel faaliyetlerini etkilemeyen Stephen Hawking hastalığı onu bilim adına çalışmak için durdurmamıştır. Peki o zaman Stephen Hawking kimdir?

STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?

Prof. Dr. Stephen Hawking 8 Ocak 1942 İngiltere doğumlu olup fizikçi, evren bilimci, astronom, teorisyen ve yazardır. İlköğrenimini çeşitli okullarda tamamladıktan sonra babası tıp okumasını istemesine karşın o matematik okumak istiyordu. Fakat gittiği okulun matematik bölümü olmadığı için fizik öğrenimi görmeye başladı. Doğa bilimlerinde onur madalyasıyla ödüllendirildikten sonra Hawking, kozmoloji (evren bilim) üzerine çalışmak istedi. Doktorasını tamamladıktan sonra ilk etapta araştırma asistanı sonrasında ise profesör asistanı olarak görev aldı. Buradan ayrıldıktan sonra ise uygulamalar matematik ve kuramsal fizik bölümüne geçip Lucasian matematik profesörü oldu. Hawking evrenin temel ilkeleri, kuantum fiziği, kara delikler gibi pek çok konu üzerinde araştırma yapmıştır. Hayatı boyunca bir çok kitap yazmıştır. Hawking, Einstein'dan sonra var olan en parlak teorik fizikçi kabul edilmektedir. 14 Mart 2018 tarihinde ise Cambridge'deki evinde 76 yaşında vefat etmiştir. Ölüm sebebi ise henüz 21 yaşındayken yakalandığı ve tedavisi olmayan amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığı yüzünden olduğu düşünülmektedir.

Stephen Hawking Hastalığı

Hawking'e, 1963 yılında yani 21 yaşındayken amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığının teşhisi kondu. Hawking'in doktorları çeşitli muayene ve tetkiklerden sonra 2 yıl ömrünün kaldığını söylediler. Bu hastalık beyindeki motor nöronlarının zaman geçtikçe yüzde seksenini öldürüp sinir sistemini felç etmesine karşın zihinsel faaliyetlere zarar vermeyen bir hastalıktır. Sinir sistemini felç ettiği için ise Hawking tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum oldu. Zaman geçtikçe ve hastalık ilerledikçe Hawking, konuşma kabiliyetini git gide kaybetmeye başladı. Bir süre sonra ise zatürre hastalığı nedeniyle nefes borusuna delik açıldı ve bu yüzden sesini tamamen kaybetti. İletişimini ise ona özel yapılan sandalyesine bağlı özel bir bilgisayar ile sağlıyordu. Hawking'in hastalığındaki şansı ise nadir görülen bir türü olup erkenden kendini gösterip yavaş ilerleyen bir formu olmasıydı. Durum böyle olunca da Hawkin'e biçilen 2 yıl ömrün yerini 55 yıllık bir ömür aldı. 14 Mart 2018 tarihinde Hawking, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Stephen Hawking Kitapları

Stephen Hawking hayatı boyunca pek çok kitap yazmış olsa da içlerinden muhakkak okumanız gereken kitaplar şunlardır:

1. Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere ( A Brief History of Time)

2. Kara Delikler ve Bebek Evrenler (Black Holes and Baby Universes and Other Essays)

3. Ceviz Kabuğundaki Evren (The Universe in a Nutshell)

4. Devlerin Omuzları Üzerinde (On the Shoulders of Giants)

5. Zamanın Daha Kısa Tarihi (A Briefer History of Time)

Stephen Hawking Sözleri

• Bence beyin bilgisayar gibi bir program. Dolayısıyla teoride beyni bilgisayara kopyalamak mümkün. Bu sayede bedenen öldükten sonra bile bir yaşam formu oluşturulabilir. Ancak şu anki imkanlarla bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil.

• Bir süper kahraman olmayı seçecek olsam Süpermen olurdum. Süpermen'de bende olmayan her şey var.

• Biz, oldukça ortalama bir yıldızın ufak bir gezegenindeki gelişmiş maymun türleriyiz. Fakat evreni anlayabiliyoruz. İşte bu bizi çok özel kılıyor

• Bu durum, zamanın, her şeyin başlangıcı olduğu anlamına gelir. Her şeyin nasıl başladığını anlayabilmek için evrenin dışında bir güç aramaya çalışmamalıyız.

• Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse, sonuç, pek muhtemel Kolomb'un Amerika'ya ayak bastığındaki gibi olur. Bu da yerli Amerikalılar için çok iyi olmamıştı.

• Doğu mistisizminin evreni bir illüzyondur. Onunla kendi çalışması arasında bir bağ kurmaya çalışan fizikçi, fizikçi olmaktan çıkmıştır.

• Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır. Ama bu hiçbir şekilde, bilim kurallarını koyan ve onları da yaratan bir Tanrı olmadığı anlamına gelmez.

• Eğer biz de bilim adamlarının anladığı şekilde nükleer savaşın ve bunun getireceği yıkımın etkilerini görebilirsek, insanoğlunun eylemlerinin ve teknolojinin de bir şekilde iklim değişikliğine neden olduğunu, belki de sonsuza kadar dünya üzerindeki yaşamı etkilediğini öğreniriz. Biz dünyada yaşayan insanlar, bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşmakla yükümlüyüz.