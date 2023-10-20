Stephen King Kitapları - Stephen King Hayatı, Korku Hikayeleri ve Filme Uyarlanan Eserleri

Stephen King, korku edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir ve birçok eseri klasikler arasında yer alır. Hem yazdığı hem de kendisi hakkında çeşitli kitaplar ve belgeseller mevcuttur. İlk romanı Göz (Carrie) 1973'te yayımlandı ve bir genç kızın telekinetik güçlerini keşfetmesini ve bunları kötülük için kullanmaya başlamasını anlatıyor. Stephen King kitapları, hayatı, korku hikâyeleri ve filme uyarlanan eserleri, edebiyat dünyasında ve popüler kültürde büyük bir etki yaratmıştır.

Stephen King Kitapları

Romanlar

Göz (Carrie) (1974)

Korku Ağı ('Salem's Lot) (1975)

Medyum (The Shining) (1977)

Mahşer (The Stand) (1978)

Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary) (1983)

Cinnet (Misery) (1987)

O (It) (1986)

Kara Kule Serisi (1982-2003)

Dolores Clairborne (Dolores Claiborne) (1992)

Yeşil Yol (The Green Mile) (1996)

22/11/1963 (1991)

Esaretin Bedeli (Rita Hayworth and Shawshank Redemption) (1982)

Duma Adası (1990)

Uykusuzluk (1993)

Yaşam Çizgisi (2002)

11/22/63 (2011)

Çatlak (2006)

Mayıs Çarpması (2013)

**O (2018)

Billy Summers (2021)

Kısa öyküler

Karanlığın Yüzü (Night Shift) (1978)

Kıyamet Gecesi (Nightmares & Dreamscapes) (1993)

Düşler ve Kâbuslar (Dreamcatcher) (2001)

Ölüm Kitabı (Just After Sunset) (2008)

Siyah Telefon (Black Phone) (2022)

Oyunlar

The Stand (1990)

The Shining (1995)

Dolores Claiborne (1995)

The Tommyknockers (2007)

If It Bleeds (2020)

Biyografi

On Writing: A Memoir of the Craft (2000)

Diğer

Doğum Günü Partisi (1988) (Çocuklar için)

Çatlak (2006) (Çocuklar için)

Billy Summers (2021) (Çocuklar için)

Richard Bachman mahlasıyla yazdığı kitaplar

Carrie (1974)

Korku Ağı ('Salem's Lot) (1975)

Yeşil Yol (The Green Mile) (1996)

Çatlak (2006)

Stephen King Hayatı,

Stephen King'in hayatına dair bazı önemli bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Çocukluk ve Gençlik: Stephen King, Donald ve Nellie Ruth King'in oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi ve babası ayrı zamanlarda öğretmenlik yapmıştır. King'in çocukluğu zorluklarla geçti. Babası ailesini terk etti ve aile maddi sıkıntılar yaşadı. King, bu dönemi ileride yazdığı eserlerdeki karakterlerin zorlu yaşantılarına ilham kaynağı olarak gördü. Eğitim: King, Lisbon Falls Lisesi'nden mezun olduktan sonra University of Maine'e devam etti. Burada İngilizce eğitimi aldı. Üniversitede yazmaya olan ilgisi gelişti ve kısa hikâyeler yazarak çeşitli dergilere göndermeye başladı. İlk Yayınlar: Stephen King'in ilk romanı "Carrie," 1974 yılında yayınlandı ve büyük bir başarı elde etti. Bu roman, bir lise öğrencisi olan Carrie White'ın telekinetik güçlere sahip olmasını konu alıyordu. "Carrie," King'in yazarlık kariyerinin başlangıcı oldu. Kariyeri: Stephen King, ardışık olarak birçok korku, gerilim ve bilim kurgu romanı yazdı. En tanınmış eserleri arasında "The Shining," "It," "Misery," "The Dark Tower" serisi, "Pet Sematary," ve "The Stand" gibi eserler yer almaktadır. Bu romanlar birçok kez sinemaya ve televizyona uyarlandı. Kazandığı Ödüller: Stephen King, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Bunlar arasında Bram Stoker Ödülleri, Hugo Ödülleri, Nebula Ödülleri ve National Book Award bulunmaktadır. Kişisel Hayatı: King, 1971 yılında Tabitha Spruce ile evlendi. Bu evlilikten üç çocukları oldu. King, Maine'deki Bangor şehrinde yaşamaktadır. Kaza ve İyileşme: 1999 yılında King, geçirdiği ciddi bir trafik kazası sonucu yaralandı. Ancak bu zorlu dönemde yazmaya devam etti ve "On Writing: A Memoir of the Craft" adlı yazma hakkında bir kitap yazdı.

Stephen King Korku Hikâyeleri ve Filme Uyarlanan Eserleri

Stephen King'in eserlerinin birçok Hollywood filmine ve televizyon dizisine uyarlanmış olmasıyla ünlüdür.