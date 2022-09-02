Sterlin Kısaltması Nedir? Sterlinin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Sterlin kısaltması nedir sorusu, yatırımcılar haricinde pek çok insanın ilgi duyduğu bir konudur. Bank of England ve onun yetki verdiği diğer bankalar tarafından basılan İngiliz Sterlininin değeri, global ekonomik krizlerden, savaşlardan, ülke içindeki siyasi ve ekonomik olaylardan etkilenir. Fakat, dünya çapında en az değer kaybı yaşayan para birimlerinden biridir. Bu durum, İngiliz Sterlinini güvenilir bir yatırım aracı yapar. İşte İngiliz Sterlini ve kısaltması hakkında merak edilenler…

STERLİN KISALTMASI NEDİR?

Sterlin, Birleşik Krallık'ın ve sömürgesi aktındaki denizaşırı topraklarının resmi para birimidir. İngiliz Sterlini, dünyadaki en eski para birimlerinden biridir. Bundan dolayı, uluslararası döviz piyasasında en çok işlem gören para birimlerinden biri olarak dikkat çeker. İngiliz Sterlini, ABD Doları, Euro, Japon Yeni ve Çin Yuanı ile birlikte Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), SDR hesaplamalarında dikkate aldığı para birimlerinden biridir. Bundan dolayı, dünyanın en değerli ve önemli para birimlerinden olduğu söylenebilir. 1 İngiliz Sterlini şu anki kura göre, 21,40 Türk Lirasına eşittir. Bu para biriminin bilinen diğer adı "Pound"dur. Sterlinin kısaltması ise "GBP"dir. Uluslararası piyasada, "British Pound" olarak bilinir.

STERLİN HANGİ ÜLKELERDE KULLANILIR?

Başta Birleşik Krallık olmak üzere aşağıda verilen ülkeler de para birimi olarak Sterlin kullanır.

İngiliz Antarktika Bölgesi

Falkland Adaları

Cebelitarık

Saint Helena

Tristan da Cunha

Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları

Britanya Hint Okyanusu Bölgesi

Man Adası

Guernsey ve Jersey Adaları

Sterlin Paraları ve Banknotları Hangileridir?

5, 10, 20 ve 50 Sterlin banknotları dışında, 8 tane madeni para değeri vardır. 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 Peninin yanı sıra, metal para formunda 1 ve 2 İngiliz Sterlini vardır.