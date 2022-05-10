Stoizm Nedir? Stoacılık Ne Demek Ve Stoizm Felsefesi Neyi Savunur?

Stoacılar, insanın temek amacının mutluluk olduğunu savunur. Kişi mutluluğa ulaşmak için doğaya uygun yaşamalıdır. Bu nedenle doğaya uygun yaşamak Stoacılar için bir felsefedir. Aynı zamanda dünya vatandaşlığını da savunurlar. Mutluluk, dış koşullara bağlı olmamalıdır önermesi ortaya çıkar. Stoaco filozofların eserleri arasında Stoa Felsefesinin kuruluş fragmanları, kendime düşünceler, düşünce ve sohbetler gibi eserler yer alır. Stoizm nedir ve stoizm felsefi nedir soruları detaylarda…

Stoizm Nedir?

Aklın duygulardan daha üstün olduğunu savunan Stoim, felsefi bir disiplindir. Bunun haricinde stoacılığı diğer felsefelerden ayıran önemli özelliklerden diğeri, her şeyin maddesel ve somut olduğunu savunmalarıdır. Tanrının ve ruhun gözle görülebilir olduğunu iddia ederler. Aynı zamanda somut varlıklar olduğunu da söylerler. BU açıdan idealistlerden farklıdır. Ölümü kurtuluş olarak görürler. Ölüm başka alemlere açılan bir kapıdır. Ölümden kaçmak yerine yüzleşmek gerekir.

Stoa ismi, resim Atolyesi olan Stoa Poikile'den ismini olmuştur. Antik Yunan'da yerleşim yeri olan Stoa, sonrasında felsefi disiplin ile birlikte anılmıştır. İlk başta kurucusu Kıbrıslı Zenon olduğu için Zenonizm olarak tanınmış, bir süre sonrasında bu isimden vazgeçilmiştir. Bunun nedeni Stoacıların kendi kurucularını bilge görmemeleri ve felsefelerini kişi odaklı yaşama riski taşımamak istemleridir.

Stoizm Felsefesi Nedir?

Stoizm için bazı erdemlerden bahsetmek gerekir. Bunlar arasında bilgelik, yiğitlik, ölçülülük, dürüstlük, yiğitlik, adalet yer almaktadır. Evrenin kutsal otorite tarafından yönetildiğine dair düşünceleri vardır. Otorite külli irade sahibidir. İradesini de insanlara yüklemiş olduğu bilinmektedir. Tüm canlıların normal olmasına karşın, akla sahip olan insan tanrısal yaratık olarak tanımlanır. Hayvanlar içgüdüler ile hayatta kalmaya çalışır. İnsan ise kendini gerçekleştirmek ve geliştirmek için yaşar. İnsan aklı ile doğru ve yanlışı ayırt eder.

Stoacıların mantık eğitimin zorunlu olduğunu dile getirdiği bilinmektedir. Diğer erdemleri için tek tek içine alan erdem mantıktır. Bilge bir insan doğruyu yanlışı mantık sayesinde ayırabilir. Dünyayı anlamak için aklımızı kullanmak ve tabiat için üzerimize düşün görevleri yapmak felsefesinin temelini oluşturur.