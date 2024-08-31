Helenistik dönemlerde ortaya çıkan Stratonikeia Antik Kenti, adını Makedonya kralının karısı Stratonike'den almıştır. Tiyatronun yanı sıra hamam, tapınak, gösteri alanı gibi çeşitli sebepler için kullanılmıştır. Turistik anlamda büyük bir önem taşıyan bu antik kentin, aynı zamanda arkeologlar için de önemli bir yeri vardır. Geçmişe en büyük ışığı tutan antik kentlerden biri olması sebebiyle birçok araştırmanın merkezi haline gelmiştir. Geçmiş öncesi bir devletten böylesine fazla parça taşıyan Stratonikeia Antik Kenti nerede, nasıl gidilir, Stratonikeia Antik Kenti giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi sorularına verilecek yanıtlar büyük önem taşıyor.

Stratonikeia Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir?

Tarih ve kültürel değerler adına oldukça önemli olan Stratonikeia Antik Kenti Muğla'da bulunur. Konumu tam olarak Muğla'ya bağlı olan Yatağan ilçesinde yer alır. Muğla'nın merkezine çok uzak olmaması da bu antik kentin rahatlıkla ziyaret edilmesini kolaylaştırır.

Stratonikeia Antik Kenti'ne ulaşım ise oldukça kolaydır. Yatağan ilçesinden kısa bir yolculukla ulaşılan antik kente, Muğla merkezinden de özel araçla gitmek mümkün. Otobüs yolculuğuyla da Yatağan ilçesine ulaşıp, oradan antik kente geçmek seçeneklerden birisi olacaktır. En iyi deneyim için tur firmaları tercih edilebilir. Bunun sebebi de antik kente ulaşmak için kolay bir yol olmasının yanı sıra, kentin tarihini ve mimari özelliklerini tam anlamıyla kavrayabilmek için oldukça önemli olmasıdır.

Stratonikeia Antik Kenti Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Sıkça ziyaret edilen bu antik kente giriş ücretli mi sorusunun cevabı evet olacaktır. Diğer çoğu antik kentler gibi, Stratonikeia Antik Kenti'ne giriş yapmak için de belli bir ücret ödemek gerekiyor. Özel müze olmadığından müzekartın geçerli olduğu bu antik kente, müzekart indirimi yapılabilir.