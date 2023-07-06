Stratosfer Nedir? Atmosferin Katmanlarından Stratosfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Dünya ile uzay boşluğu arasında yer alan atmosferin bir tabakası olan stratosfer tabakası nedir, nelerden oluşur uzay ve evren konuları arasında sıklıkla merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin öğrenmesi gereken konular arasında atmosfer ve tabakaları da olduğu için, bu tabakaları detayları ile bilmekte fayda var. Bizlerde bu yazımızda stratosferi oluşturan unsurlar nelerdir, stratosfer özellikleri neler sorularının yanıtlarını ele aldık.

Stratosfer Nedir? Neyden Oluşmaktadır?

Dünyayı çevreleyen atmosferin tabakalarından birisi de 'stratosfer'dir. Dünyadan yukarı doğru çıkıldığı zaman ikinci katman olarak stratosfer bulunmaktadır. Dünyanın orta enlemlerinden yaklaşık olarak 10 kilometre yükseklik sonrası stratosfer tabakasının tabanı başlamaktadır, tavan kısmı ise 50 km yüksekliktedir. Stratosferden hemen sonra ki katman ise mezosferdir. Stratosfer yükseklik sınırı enlem ve hava durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Stratosfer tabası oldukça kuru bir havya ve çok az oranda su buharına sahiptir, bu nedenle bu tabaka da bulut yok denilecek kadar azdır. Genellikle jet ve yüksek irtifa yapan uçaklar atmosferin bu tabakasından giderler.

Stratosfer Özellikleri Nelerdir?

Stratosfer tabakasının en bilindik özelliği yüksek oranda farklı bir oksijen türü olan ozon mevcuttur. Ozon güneşten gelen başta ultraviyole olmak üzere zararlı ışınların dünyaya en az oranda gelmesini sağlar. Bir alt katman olan troposferde hava ısısı soğuklaşırken stratosfer katmanında sıcaklaşır, bunun nedeni ultraviyole enerjisini emerken katmanın ısınmasıdır. Su buharı oldukça az olduğu için stratosferde hava hem çok kuru hem de bulutsuzdur.