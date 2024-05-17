Stres yapmayın ders çalışmayı bırakmayın

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşecek. Kalan 2 haftalık sürede ders çalışmaya devam edip edilmeyeceği her yıl uzmanlar arasında tartışma konusu oluyor. Ancak bu durum tamamen öğrencinin inisiyatifinde. Öte yandan LGS zamanı yaklaştıkça öğrencilerde stres, kaygı ve başaramama korkusu da artıyor. Hem bu kaygıların önüne geçme, hem de eksiklerinizi tamamlamak için kalan sürede kısa bir konu tekrarı yapmak LGS'de başarınızı artırabilir. Öncelikle bilinçli bir tekrar programı oluşturmak gerekiyor. Bunun için de tekrar edilecek konu sayısını bilmek gerekiyor. Matematikte 12, Türkçe'de 13, Fen Bilimlerinde 10, Din Kültürü'nde 6, İnkılap Tarihi'nde 6, İngilizce'de ise 10 konu olmak üzere toplam 57 konu var. Günde 4 konu tekrarı yapılabilir.Sözel tekrar yaparken konuya ders kitabının sayfalarını çevirerek göz at, takıldığın başlıkların altını oku, konu testi uygula, yanlışlarını bul yöntemi izlenmeli.Sayısal tekrar yaparken ders kitabı ve ders defterinde konu ile ilgili açıklamaları okuyun, örnek soru çözümlerini inceleyin. Zorlanacağınızı düşürdüğünüz örnek soruyu kendiniz çözün, kendinize test uygulayın, yanlışlarını bulun.Fen Bilimleri tekrarı yaparken biyoloji konularını sözel ders tekrarı gibi yapın.Ders kitabından konunun anlatımı ve örnek çözümlerine göz atın.Ders defterinden sınıfta çözülmüş örnek soruların çözümünü gözden geçirin, ihtiyaç hissederseniz yeniden yeniden çözün.Soru sayısı ve süreye sadık kalmak kaydıyla (sözel 50 soru 75 dakika, sayısal 40 soru 80 dakika) kendinize test uygulayın.Yanlışlarınızı bulun ve mutlaka düzeltin.Öğrenciler özellikle sayısal testleri yetiştirmekte zorlanıyor. Sayısal testi süreye sadık kalarak çözmeye çalışmak sınavda zamanı kontrol etmelerini kolaylaştıracaktır.