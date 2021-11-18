Stroboskop neyi ölçer? Stroboskop nedir, ne işe yarar?

Su dalgalarının hız ve dalga boyu gibi niceliklerinin ölçülmesi için kullanılan aletin ismi stroboskop olarak bilinmektedir. Merkezi etrafında dönebilen dairesel bir araç olduğu için stroboskop döndürülerek, yarıklar arasından hareketli dalgalar incelenmektedir. Yarıktan bakıldığında hep dalga tepesi görülüyorsa, dalgalar duruyormuş gibi görünmektedir.

STROBOSKOP NEDİR?

Dönen bir tekerleğe ya da bir bilgisayar fanına dikkatli baktığınız zaman tekerlek ya da fan duruyor gibi görünür. Geriye doğru dönüyor gibi görenler de olur. Bu tamamen göz yanılgısıdır. Fizikte buna stroboskopik etki denilmektedir. Bu etki ölçüm aracı olarak kullanılabilir. Dönen cisimlerin devir sayısı ölçülebilir. Bu ölçümü yapan alete de stroboskop denir. Temassız devir ölçümü yapan stroboskop, kişinin durur olarak algıladığı makinede hareketi görselleştirmektedir.

STROBOSKOP NEYİ ÖLÇER?

Stroboskop ile su dalgalarının frekansı ve hızı ölçülür. Stroboskop cihazların üzerinde belli aralıklar ile delikler bulunur. Ölçeceği dalga üzerinde dönerek hareket eder. Üzerinde bulunan çark göstergedir. Çarkın 1 dakikada kaç devir döndüğünü göstermektedir. Stroboskop, deliklerinden biri seçilir ardından dalganın bu delikten görünür şekilde hareket etmesi beklenir. Stroboskop düzeneği bu dalgayı tespit eder. Hemen harekete başlar ve kendi çevresinde döner. Bu sırada zaman ölçen cihaz da çalışmasını başlatmaktadır. Stroboskop oldukça basit yapılı bir cihaz olduğu için yalnızca dönme işlemi ile su dalgasının hızını ve frekansını hesaplamış olacaktır.

STROBOSKOP FORMÜLÜ NEDİR?

fd = n.fs

fs : stroboskop frekansı

fd : dalga frekansı

n: yarık sayısı

fd > n.fs ise dalgalar ileri gidiyormuş gibi görünür.

fd < n.fs="" ise="" dalgalar="" geri="" gidiyormuş="" gibi="">

STROBOSKOP NE İŞE YARAR?

Stroboskop dalgaların frekansını ve dalga boylarını ölçmek için kullanılan araçtır. Stroboskop, ayarlanabilir frekansta yanıp sönen bir lambadan oluşan devir ölçüm aracıdır. Hafif ve pratik oldukları için her yerde rahatlıkla kullanılabilir. Stroboskop tekstilde ring iplik makinelerinde, matbaalarda seri baskı sırasında, helikopter ve uçak gibi araçlarda kullanılır. Film ve dizi setlerinde ışık kaynağı olarak da kullanılmaktadır.