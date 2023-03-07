Strüktür Ne Demek? Resimde ve Mimaride Strüktür Nedir, Örnekleri Neler?

Bazı alanlarda karşınıza çıktığı zaman strüktür ne demek diye düşünebilirsiniz. Eğer bunun için araştırma yapıyorsanız, sizler için mimaride strüktür ne demek sorusunun cevabını bulduk. Bunun yanı sıra resimde strüktür nedir diye araştırma da yaptık. İçeriğimizin kalan kısmında strüktür ne demek, örnekleri neler sorularının cevaplarını ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Strüktür Ne Demek?

Fransızca structure "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen structura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince struere, struct- "dikmek, ayağa kaldırmak, inşa etmek" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiştir.

Strüktürün kelime anlamı biçimi ayakta tutan anatomi, karkas ve çerçeve olarak ifade edilir. Mekanı sınırlayan ve tanımlayan yapı elemanları strüktür denilen sistem ile ayakta tutulur. Mimari ve mühendislikte ise yapının ana iskeleti, formatı ya da genel tasarımı olarak tanımlanmaktadır. Strüktürün varlığından söz edebilmek için birden çok malzemenin bir araya gelmesi ve bu malzemeleri bir bütün olarak tutacak bir bağlama özelliğinin olması gerekir. Misal, betona yerleştirilen metal çubuklar vasıtasıyla meydana getirilen kolon ve kirişler sayesinde yapının yük taşıması ve ayakta kalması sağlanırken örülen duvarlar marifetiyle yapının bütünlüğü oluşturulur. Strüktüre basit bir örnek verecek olursak, masa diyebiliriz. Masanın strüktürü bir tablayla dört adet ayaktan oluşmaktadır. Bu ayaklar sayesinde masa dayanımı sağlanır. Sandalyelerdeki bağlar da strüktüre örnek verilebilir. Sandalyeye dayanım sağlayan ayaklarıdır fakat strüktürü oluşturan ara bağlardır.

Yapının strüktür sistemi yapı ile ilgili tüm yükleri karşılayıp zemine aktaran sistemdir. Yapı elemanları bazen bu yükler altında gerekli dayanımı sağlamaktadır. Fakat elemanlar arası süreklilik sağlanmazsa yapının strüktüründe sorunlar oluşur.

Mimaride Strüktür Ne Demek?

Mimari tasarımla strüktür arasında ayrılmaz bağlar vardır. Strüktür, genel anlamda taşıyıcı elemanların oluşturduğu sistemler bütünü olarak ifade edilir. Mimari yapıtların öncelikle sağlam olması ve çeşitli yüklere/etkilere dayanıklı olarak ayakta kalması gerekmektedir. Burada da en önemli rol, yapının taşıyıcı sistemine yani strüktüre düşer. Bir yapı, her şeyden önce üzerine gelen yükleri, düşey olsun, yanal olsun kaldırabilmek zorundadır. Bu bakımdan en basit yapıdan, bir barakadan, büyük açıklıklı yapılara ya da çok yüksek binalara kadar bütün yapılar için strüktür çok önemlidir. Strüktürün biçimlenişi diğer tasarım dalları gibi mimariyi de etkilemiştir. Mimarinin ayakta kalmasını sağlayan strüktür olup aynı zamanda biçimin de oluşmasına yardım etmektedir. Özellikle modern mimari ile yeni malzemeler ve teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde strüktür, tasarımda taşıyıcı bir yapı elemanı olmasının yanında önemli bir görsel öğe de olmuştur. Günümüzde; birçok yapıt belli bir düzen ile yanyana gelerek hacim oluşturması strüktürün bir sonucudur.

Malzeme ve Strüktür mimariye olduğu kadar kentlerin de görünümüne ve kimliğine yansımaktadır. Bugün gökdelenleşmeye gidişte, kentsel rant yani arsanın olabildiğince yoğun kullanılması gelişmiş teknoloji ve strüktür imkanlarıyla ilgilidir.

Strüktürler tarih boyunca yeni biçim ve mekân tasarımlarına yol açmış, hatta mimari tasarımın ötesinde kentlerin görünümünü, siluetini ve kimliğini de eetkilemiştir.

Resimde Strüktür Nedir?

Eş formların ya da birbirleriyle sık bağlantılı, benzer formların iki ya da üç boyut üzerinde tekrarlanmasından strüktür doğmaktadır. Başka bir deyişle strüktür, birimlerin bir araya gelmesi ile oluşan sistemlerin bütünüdür. Yani herhangi bir objenin iç yapısal dokusu anlamındadır.

Doğaya bakıldığında da görüleceği gibi strüktürü meydana getiren birimlerin biçimleri ve bir araya geliş sistemleri işlevsel bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Buna örnek olarak insan iskelet yapısını yada arı peteğini verebiliriz.

Doğadaki strüktürel yapı, çeşitlilik bakımından da oldukça zengindir. Tasarımcılar doğal strüktürü inceleyerek gözlem yaparak, bu bilgilerle yaratıcılıklarını geliştirerek yeni özgün ürünler ortaya çıkarır. Bu nedenden dolayı doğa, tasarım oluşturmada ilham veren en önemli kaynaktır.

Strüktür çalışmaları temel sanat eğitiminde en önemli bölümünü oluşturur. Öğrenci daha önceki öğrendiği konuları uygulayarak çevresindeki strüktür dünyasını keşfetmeye başlar ve doğada gördüğü strüktürlerde, kendi çalışmalarında kullanabilme olanaklarını araştırır.

Strüktür Örnekleri

- MÖ 2570-2500 yıllarında Mısır'da yapılan Valley tapınağı strüktüre ilk örnek olarak gösterilebilir.

- Safranbolu ahşap evleri

- Rumların taş evleri

- İskelet sistemimiz

- Ahşap yapılar

- Gökdelenler

- Bal petekleri

- Kerpiç evler

- Mısır Piramitleri

- Londra'da Hyde Park'ta bulunan Crystal Palace

- Eyfel Kulesi

- Çin'deki 67 metre yüksekliğindeki Sakyamuni Pagodası