Su Altı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sualtı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bazı kelimeler öylesine görsel imgeler taşır ki, onları duyduğumuzda zihin otomatik olarak bir görüntü üretir. "Su altı" da bu tür bir ifadedir. Anlamı ilk bakışta açık gibi görünse de yazıya döküldüğünde hangi biçimin doğru olduğu konusunda kafa karışıklıkları yaşanabilir. Özellikle popüler bilim yayınlarında bu terime sık rastlandığı için, yazımının doğru biçimde kullanılması büyük önem taşır. Bu yüzden su altı nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular birçok kişinin araştırma konusudur.

Su Altı Nasıl Yazılır?

Yazım açısından "su altı" ifadesi iki ayrı kelimeden oluşur ve ayrı yazılır. "Su", temel bir isim olup sıvı maddeyi; "altı" ise yer-yön belirten bir sözcüğü ifade eder. Bu iki kelime bir araya geldiğinde yeni bir anlam üretmez, sadece konumsal bir tamlama oluşturur. Yani her iki kelime de anlamını kaybetmeden bir yapı oluşturur. Bu nedenle, birleşik değil ayrı yazılması gerekir.

TDK'ye Göre Sualtı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "su altı" ifadesi ayrı yazılır. Bu yapı, Türkçede yer-yön belirten konum tamlamalarının bir örneğidir. TDK, anlam kaynaşması içermeyen bu tür kelime gruplarının ayrı yazılmasını kural olarak belirlemiştir.