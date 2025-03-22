Şu An Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Şuan Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilin doğru kullanımı, hem yazılı hem de sözlü iletişimde anlaşılırlığı artırır. Ancak bazı kelimeler yanlış kullanıma maruz kalabilir ve bu da dilbilgisi açısından hatalara neden olabilir. Özellikle "şu an" ifadesinin yazımı konusunda birçok kişinin kafası karışmaktadır. Şu an nasıl yazılır ve TDK'ye göre şuan ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının cevapları sayesinde siz de bu kelimeyi doğru kullanabilirsiniz.

TDK'ye Göre Şuan Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı "şu an" şeklindedir. "Şuan" şeklindeki bitişik yazım hatalıdır.

Neden "Şu An" Ayrı Yazılır?

"Şu" kelimesi bir işaret zamiridir ve tek başına anlam taşır.

"An" kelimesi ise zaman dilimini ifade eder.

Bu iki kelimenin birleşerek yeni bir anlam oluşturması söz konusu değildir. Dolayısıyla ayrı yazılmalıdır.

Yanlış Kullanım Örnekleri

Şuan seni bekliyorum.

Şuan çok mutluyum.

Doğru Kullanım Örnekleri

Şu an seni bekliyorum.

Şu an çok mutluyum.