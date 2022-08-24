Su Ayak İzi Nedir? Su Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır ve Nasıl Azaltılır?

Su ayak izi aslında son derece yeni bir uygulamadır denilebilir. 2002 senesinde ilk defa adını duymuş olduğumuz bu hesaplama tekniği kesinlikle biz insanların kullandığı su miktarını hesaplamak ve israfı önlemek için etkilidir. Peki ya su ayak izi nedir? Su ayak izini ölçmek ve bu ölçüm doğrultusunda kullanımı dengelemek mümkündür. Bunu yapmak için de su ayak izini hesaplamalıyız. İçeriğimizde su ayak izi hesaplama nasıl yapılır ve nasıl azaltılır? Konularında bilgi verdik.

Su Ayak İzi Nedir?

İnsanlar devamlı olarak bir su tüketimi meydana getirirler. Su ayak izi ise bu suyun kullanım kapsamını göstermektedir. Bir birey, grup ya da iş yerinin su ayak izi, birey ya da grup, topluluk tarafından harcanan ya da işletme tarafından üretilen ürün ve hizmetleri sağlamak için harcanan bütün tatlı su hacmi şeklinde tanımlanır.

Su tüketimi, birim zamanda harcanan yani buharlaştırılan ya da kirlenen su hacmi şeklinde ölçülmektedir. Su ayak izinin, herhangi bir iyi tanımlanmış olan tüketici grubu (örnek olarak kişi, aile, köy, kasaba, ilçe, il, ya da ülke) ya da üreticiler için sadece bir süreç (pirinç yetiştiriciliği yapmak gibi) ya da herhangi bir ürün ya da hizmet için de hesaplanması mümkündür.

2002 senesine gelindiğinde, su tüketiminin geleneksel üretim sektörü için kalıcı göstergelere ek olarak faydalı bilgiler üretebilecek, tüketime dayalı olan bir su tüketimi göstergesine kavuşmak için, 1990'lı yıllarda tanıtılmış olan ekolojik ayak izi kavramına benzer olan su ayak izi kavramı dünyaya tanıtıldı.

Su ayak izi, coğrafi olarak son derece açık bir gösterge görevindedir. Yalnızca su tüketimi ve kirlilik hacimlerini değil, aynı zamanda konumları da göstermektedir. Tam da bu sebeple, ekonomik seçim ve süreçlerin bütün dünya çevresinde yeterli su kaynaklarının ve farklı ekolojik doğruların varlığı nasıl etkilediğini (ve bunun tam tersini) gösterir.

Su Ayak İzi Hesaplama

Bireysel su ayak izi sonuçlarının makul seviyede çıkması için ülkeler son yıllarda ortak bir çaba içerisindedirler. Su israfını önlemek, dünyanın ve ülkelerin kendi bulundukları topraklardaki suları koruma çabası, ekoloji çalışmaları kapsamında ele alınmakta ve her geçen yıl önemi artmaktadır. Sanayileşen ve nüfus olarak kalabalıklaşan dünyadaki su ömrünü uzatmak için de su ayak izi hesaplaması son yıllarda sık sık yapılan ve ihtiyaç duyulan bir teknik haline geldi.

Su ayak izi tatlı suyun tüketim miktarını hesaplamak adına geliştirilmiş olan önemli bir tekniktir. Su ayak izi hesaplama özünde hesaplamaların geliştirildiği bir teknik olmakla birlikte, aynı zamanda gereken verilerin bir araya getirildiği de bir aşamadır. Kısaca mühim olan noktalara dikkat çekmek gerekirse bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Su ayak izi ülkeler, şahıslar, ürünler, iller veya mesleklere göre hesaplanabilir.

Hesaplamanın ardından çevresel, ekonomik ya da sosyal pencereden oranların analiz edilmesi basamağına geçilir. Bu esnada birtakım politika ve adımlar geliştirilir.

Hesaplayıcı araçlar aracılığıyla basit bir biçimde su ayak izini hesaplamak mümkündür. Hesaplanmış olan sonuç sonrasında tedbir olması için bazı planlamalar yapılması gerekebilir.

İşletmeler adına hesaplama işlemi yapılırken tüm bu bileşenler birbirinden ayrı olarak incelenir (işletmelerde hem dolaylı hem de doğrudan şekilde olmak üzere bileşenlerin tümü, ayak izi üzerinde etkilidirler). Hesaplanan sonuç göz önüne alınarak da iyileştirme çalışmaları yapılabilir.

Bir iş birimi adına hesaplama yapmak için basit bir formül kullanılabilir. Hacim / zaman + iş birimine ait su ayak izi + işletmeye ait su ayak izi + tedarik zincirine ait su ayak izi biçimindeki formülü kullanarak su ayak izi hesaplaması yapılabilir.