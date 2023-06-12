Su Canlı Mıdır? Su Canlı Bir Varlık Mı, Cansız Mı?

Su canlı mıdır sorusuna yanıt verebilmek için bu alanda yapılan bilimsel araştırmaları incelemek gerekir. Geçmişten günümüze en çok tartışılan konular arasında yer alan su canlı bir varlık mıdır sorusu birçok çevre tarafından merak edilir. Çünkü su üzerine yapılan çeşitli deneyler de bulunur. Su canlı bir varlık mı, cansız mı sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve yazımızın devamında sizler için paylaştık.

Su Canlı mıdır?

Su üzerinde birçok araştırma ve deney yapılmıştır. Yapılan deneyler neticesinde ise güzel sözler söylenen suyun daha canlı ve berrak göründüğü kötü söylenen sözlerden ise olumsuz yönde etkilenerek daha bulanık bir görünüm kazandığı görülmüştür. Ancak canlı olup olmadığı konusunda net olarak bilgilere rastlamak oldukça güçtür. Canlıların ortak özellikleri incelendiğinde öncelikle şu özelliklerden büyük kısmını taşıması gerekir:

Beslenmesi gerekir.

Hücrelerden oluşmalıdır.

Solunum yapması önemlidir.

Boşaltım yapabilmelidir.

Üremesi gerekir.

Hareket etmesi gerekir.

Büyüme ve gelişmesi önemlidir.

Uyarıcı tepkilere karşın irkilmesi gerekir.

Su da bu özellikleri taşımadığından bilim dünyası tarafından canlı olarak kabul edilmemektedir.

Suyun Yapısı Nasıldır?

Suyun canlı mı cansız mı olduğu üzerinde tartışmalar sürse de yapısı hakkında net bilgiler vermek mümkündür. Su kimyasal formülü H2O olan bileşik türüdür. Hidrojen ve oksijen atomlarının bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. İki tane hidrojen atomu bir tane de oksijen atomu suyu meydana getirir.

Su polar moleküldür. İçerisinde bulunan atomlar arasında da çeşitli elektronegatiflik değerleri nedeni ile bir dipol meydana gelir. Oksijen atomu daha elektronegatiftir. Oksijen atomları negatif yüklü, hidrojen atomları ise pozitif yüklü olan bölgelere sahip olma özelliği gösteridir. Bu polarlık durumu da suyun birçok özelliği üzerinde etkili olur.