Su Gibi Şiiri Sözleri - Can Yücel Su Gibi Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Can Yücel özgün ve yalın diliyle yazdığı şiirler ve çevirileriyle Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuş ve şiirlerini geniş kitlelere ulaştırarak şiire olan ilgiyi artırmıştır. Su Gibi şiiri sözleri içerisinde şairin kullandığı imgeler ve yarattığı atmosfer, yaşamın kırılganlığı ve ölümün kaçınılmazlığı üzerine düşünmeye sevk ediyor. Can Yücel Su Gibi şiiri açıklaması ve incelemesi ile vurgulanan doğayla uyum içinde yaşamanın önemi de günümüzde her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Su Gibi Şiiri Sözleri

Dostlar ırmak gibidir

Kiminin suyu az, kiminin çok

Kiminde elleriniz ıslanır yalnızca

Kiminde ruhunuz yıkanır boydan boya

İnsanlar vardır; üstü nilüferlerle kaplı,

Bulanık bir göl gibi...

Ne kadar uğraşsanız görünmez dibi.

Uzaktan görünümü çekici, aldatıcı

İçine daldığınızda ne kadar yanıltıcı....

Ne zaman ne geleceğini bilemezsiniz;

Sokulmaktan korkarsınız, güvenemezsiniz!

İnsanlar vardır; derin bir okyanus...

İlk anda ürkütür, korkutur sizi.

Derinliklerinde saklıdır gizi,

Daldıkça anlarsınız, daldıkça tanırsınız;

Yanında kendinizi içi boş sanırsınız.

İnsanlar vardır, coşkun bir akarsu...

Yaklaşmaya gelmez, alır sürükler.

Tutunacak yer göstermez beyaz köpükler!

Ne zaman nerede bırakacağı belli olmaz;

Bu tip insanla bir ömür dolmaz.

İnsanlar vardır; sakin akan bir dere...

İnsanı rahatlatır, huzur verir gönüllere.

Yanında olmak başlı başına bir mutluluk.

Sesinde, görüntüsünde tatlı bir durgunluk.

İnsanlar vardır; çeşit çeşit, tip tip.

Her biri başka bir karaktere sahip.

Görmeli, incelemeli, doğruyu bulmalı.

Her şeyden önemlisi insan, insan olmalı...

İnsanlar vardır; berrak, pırıl pırıl bir deniz.

Boşa gitmez ne kadar güvenseniz.

Dibini görürsünüz her şey meydanda.

Korkmadan dalarsınız, sizi sarar bir anda.

İçi dışı birdir çekinme ondan.

Her sözü içtendir, her davranışı candan...

Can Yücel

Can Yücel Su Gibi Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Şiirin Yapısı:

Dört kıtadan oluşan şiir, hece ölçüsü ile yazılmıştır.

Kafiye şeması abab cdcd efef gg şeklindedir.

Dil sade ve akıcıdır, kullanılan imgeler oldukça anlamlı ve etkileyicidir.

Şiirin Temaları:

Yaşamın Akışı: Şiirin ana teması, yaşamın bir nehir gibi sürekli aktığı ve değişen bir olgudur. Şair, suyun akışını kullanarak insan hayatının da benzer şekilde doğduğu, büyüdüğü ve er ya da geç sona erdiğini anlatır.

Ölüm: Şiirde ölüm, suyun denize karışmasıyla sembolize edilir. Şair, ölümün kaçınılmaz olduğunu ve her şeyin bir gün sona ereceğini kabullenmenin önemini vurgular.

Doğayla Bütünleşme: Şair, suyun doğayla olan uyumuna ve bütünleşmesine dikkat çekerek insanın da doğayla uyum içinde yaşaması gerektiğini savunur.

Şiirin Dili ve Üslubu:

Şair, sade ve akıcı bir dil kullanarak duygularını açık ve net bir şekilde ifade etmeyi başarmıştır.

Kullanılan imgeler oldukça anlamlı ve etkileyicidir. Özellikle suyun akışkanlığı ve değişkenliği, yaşamın akışına dair güçlü bir benzetme oluşturmaktadır.

Şiirin üslubu duygusal ve hüzünlüdür. Şair, ölüm ve yaşamın sonluluğu gibi temaları işlerken hüzünlü bir duyguyu okuyucuya aktarmayı başarmıştır.

Şiirin Yorumu:

"Su Gibi" şiiri, yaşamın kırılganlığı ve ölümün kaçınılmazlığı üzerine düşündüren etkileyici bir şiirdir. Şair, suyun akışkanlığını kullanarak insan hayatının da benzer şekilde sürekli değiştiğini ve sona erdiğini vurgular. Şiirde ölümden korkmamak ve doğayla uyum içinde yaşamanın önemi vurgulanmaktadır.

Şiirin Bölümleri ve Detaylı İncelemesi

Şiiri bölüm bölüm inceleyerek, her bir kısmın ne anlatmak istediğine ve bu kısımların bize hangi mesajları verdiğine bakalım: